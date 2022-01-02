В районе ООС с начала суток сохраняется "тишина"
Воскресенье, 2 января 2022, 17:38
С начала суток в районе ООС не зафиксировано нарушений "тишины" со стороны вооруженных формирований РФ.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Реклама:
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
Украинская правда