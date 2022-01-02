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В районе ООС с начала суток сохраняется "тишина"

Воскресенье, 2 января 2022, 17:38
В районе ООС с начала суток сохраняется тишина
фото пресс-центра ООС

С начала суток в районе ООС не зафиксировано нарушений "тишины" со стороны вооруженных формирований РФ.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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