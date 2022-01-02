В полиции объяснили, почему обвиняют в убийстве женщину, отобравшую нож у нападавшего

Женщина, обвиняемая в преднамеренном убийстве знакомого, который домогался ее с ножом на дискотеке в Николаевской области, ударила его в тот момент, когда работник клуба прижал его к стене.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: В полиции сообщили новые детали происшествия, установленные во время первоочередных следственных действий.

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Так, мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор.

Дословно: "Из свидетельских показаний установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот".

Больше деталей: В полиции отметили, что женщина отказывается давать объяснения по поводу обстоятельств происшествия, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

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"Также по поводу возможной попытки изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила", – подчеркнули в полиции.

Отмечается, что на основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщину поставлено в известность о подозрении.

"Впрочем, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции № 5 по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Что предшествовало: Ранее полиция Николаевской области сообщила, что в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" после того, как она смертельно ранила знакомого, который с ножом домогался ее на дискотеке.