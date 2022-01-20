Байден объяснил, что санкции применят и в случае гибридных атак России

Джо Байден на пресс-конференции ко своей годовщине на должности 19 января 2022 года. фото: getty images

Президент США Джо Байден перечислил возможные гибридные формы агрессии России, за которые США с партнерами также будут реагировать введением строгих санкций.

Источник: издание "Голос Америки" с комментарием Байдена

Прямая речь Байдена: "Я был предельно четким с президентом Путиным – у него не могут возникнуть недоразумения. Если какие-то, любые российские подразделения пересекают границу Украины – это вторжение.

Следовательно, ответ будет – жесткая и скоординированная экономическая реакция.

Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы. Россия раньше неоднократно свидетельствовала, что готова прибегать к агрессивным мерам, не входящим в категорию открытых военных действий: так называемые "атаки в серой зоне" и операции российских военных без российской формы".

Детали: Байден напомнил о "зеленых человечках", которые были кадровыми российскими военными без опознавательных знаков вооруженных сил РФ.

Кроме того, президент США подчеркнул, что кибератаки также будут расцениваться как форма гибридной агрессии России против Украины.

"Це включає і «зелених чоловічків», кібератаки, «атаки у сірій зоні»." Президент Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує "рішучу і об'єднану відповідь" США та партнерів. pic.twitter.com/BJbPmLc2dp — Голоc Амepики (@chastime) January 20, 2022

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