Байден объяснил, что санкции применят и в случае гибридных атак России
Президент США Джо Байден перечислил возможные гибридные формы агрессии России, за которые США с партнерами также будут реагировать введением строгих санкций.
Источник: издание "Голос Америки" с комментарием Байдена
Прямая речь Байдена: "Я был предельно четким с президентом Путиным – у него не могут возникнуть недоразумения. Если какие-то, любые российские подразделения пересекают границу Украины – это вторжение.
Следовательно, ответ будет – жесткая и скоординированная экономическая реакция.
Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы. Россия раньше неоднократно свидетельствовала, что готова прибегать к агрессивным мерам, не входящим в категорию открытых военных действий: так называемые "атаки в серой зоне" и операции российских военных без российской формы".
Детали: Байден напомнил о "зеленых человечках", которые были кадровыми российскими военными без опознавательных знаков вооруженных сил РФ.
Кроме того, президент США подчеркнул, что кибератаки также будут расцениваться как форма гибридной агрессии России против Украины.
"Це включає і «зелених чоловічків», кібератаки, «атаки у сірій зоні»." Президент Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує "рішучу і об'єднану відповідь" США та партнерів. pic.twitter.com/BJbPmLc2dp— Голоc Амepики (@chastime) January 20, 2022
Предыстория:
- В ходе пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей инаугурации, Байден заявил, что "незначительное вторжение" России может вызвать "менее сплоченный" ответ со стороны НАТО. Президент Владимир Зеленский отреагировал в своем Twitter, что "незначительных агрессий и маленьких народов не бывает".
- После этих слов спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что Белый дом будет расценивать пересечение украинских границ любыми подразделениями российской армии как вторжение.
- Кроме того, президент США в ходе пресс-конференции заявил, что он верит в то, что Путин "не хочет полномасштабной войны" и что сам Путин до сих пор не решил, что он будет делать с российскими войсками вдоль украинских границ.
- Журналисты русской службы "Радио Свобода" и независимой группы военных расследователей Conflict Intelligence Team в соцсетях нашли доказательства, как родственники и друзья российских военных обсуждают, что якобы командование РФ забрало военных контрактников из азиатской части России на 6-9 месяцев на "учения" и "командировки" в Украину.
- Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер". 20 января журналисты получили снимки спутников, на которых видно огромное количество российской военной техники на полигонах, расположенных менее чем в 200 километрах от украинских границ.