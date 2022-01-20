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Байден объяснил, что санкции применят и в случае гибридных атак России

Четверг, 20 января 2022, 20:45
Байден объяснил, что санкции применят и в случае гибридных атак России
Джо Байден на пресс-конференции ко своей годовщине на должности 19 января 2022 года. фото: getty images

Президент США Джо Байден перечислил возможные гибридные формы агрессии России, за которые США с партнерами также будут реагировать введением строгих санкций.

Источник: издание "Голос Америки" с комментарием Байдена

Прямая речь Байдена: "Я был предельно четким с президентом Путиным – у него не могут возникнуть недоразумения. Если какие-то, любые российские подразделения пересекают границу Украины – это вторжение.

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Следовательно, ответ будет – жесткая и скоординированная экономическая реакция.

Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы. Россия раньше неоднократно свидетельствовала, что готова прибегать к агрессивным мерам, не входящим в категорию открытых военных действий: так называемые "атаки в серой зоне" и операции российских военных без российской формы".

Детали: Байден напомнил о "зеленых человечках", которые были кадровыми российскими военными без опознавательных знаков вооруженных сил РФ.

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Кроме того, президент США подчеркнул, что кибератаки также будут расцениваться как форма гибридной агрессии России против Украины.

Предыстория: 

  • В ходе пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей инаугурации, Байден заявил, что "незначительное вторжение" России может вызвать "менее сплоченный" ответ со стороны НАТО. Президент Владимир Зеленский отреагировал в своем Twitter, что "незначительных агрессий и маленьких народов не бывает".
  • После этих слов спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что Белый дом будет расценивать пересечение украинских границ любыми подразделениями российской армии как вторжение.
  • Кроме того, президент США в ходе пресс-конференции заявил, что он верит в то, что Путин "не хочет полномасштабной войны" и что сам Путин до сих пор не решил, что он будет делать с российскими войсками вдоль украинских границ.
  • Журналисты русской службы "Радио Свобода" и независимой группы военных расследователей Conflict Intelligence Team в соцсетях нашли доказательства, как родственники и друзья российских военных обсуждают, что якобы командование РФ забрало военных контрактников из азиатской части России на 6-9 месяцев на "учения" и "командировки" в Украину.
  • Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер". 20 января журналисты получили снимки спутников, на которых видно огромное количество российской военной техники на полигонах, расположенных менее чем в 200 километрах от украинских границ.

Темы: БайденвойнаРосcиясанкцииПутин
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