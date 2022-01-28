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Зеленский пошутил перед западными СМИ о подозрении Порошенко

Пятница, 28 января 2022, 16:58
Зеленский пошутил перед западными СМИ о подозрении Порошенко
Скриншот трансляции дебатов кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского 19 апреля 2019 года.

Президент Владимир Зеленский пошутил перед западными журналистами о вручении подозрения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко по делу о торговле углем с российскими боевиками в Донбассе.

Источник: facebook-трансляция пресс-конференции

Прямая речь журналиста британского телеканала Sky News: "Некоторые люди подозревают, что вы немного умаляете угрозу для того, чтобы поберечь вашу экономику, и что американцы все же правы в том, что может произойти война. Вы согласны с такой оценкой или нет?"

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Прямая речь Зеленского: "Спасибо за вопрос!

Очень странно, что меня подозревают… Мне кажется, что я в своей жизни ничего не делал, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины.

Я считаю, для меня сначала важны люди, а потом – экономика. Для меня вопрос эскалации столь же важен, и не меньше, как для Соединенных Штатов и других стран-партнеров.

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Я не управляю государством так, как, кстати, в вашем фильме – не знаю, как, кстати, на английском – "Не смотри вверх". Мы смотрим вверх! Мы точно понимаем. что происходит, и мы об этом говорим с нашими людьми.

Но мы в этой ситуации уже 8 лет, и для нас важно смотреть не только вверх, но и – под ноги".

Детали: Президент добавил, что вероятность атаки России остается высокой, но соизмерима с вероятностью нападения весной 2021 года.

По его мнению, в 2020 и 2019 году угроза нападения была несколько меньше благодаря дипломатическим усилиям по достижению мира в Нормандском формате.

Зеленский считает, что проведение консультаций политических советников в Нормандском формате 26 января свидетельствует о каком-то желании к диалогу, а иначе, по его словам, "это все какой-то политический театр".

Прямая речь Зеленского: "Все-таки надо очень осторожно выражать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что "завтра будет война". Нельзя сказать, что "война будет завтра" или "поверьте мне, пожалуйста, война будет до конца февраля". Или сказать, как сказали в ноябре: "Война будет до конца года", – а потом сказать: "Послушайте! Всех с Новым годом, но мы сейчас получили информацию: война может быть в январе-феврале".

Я еще раз говорю: она может быть. К сожалению! И давайте здесь ставить три точки. Но точно не ставить одну точку. И говорить, что "да, она будет". Потому что мы понимаем, что происходит с людьми. Это (украинцы – ред.) смелый народ, но смелый народ должен еще защищать свое государство, еще работать, и еще воспитывать детей. Потому что такая жизнь".

Предыстория: 

  • 28 января Зеленский собрал представителей западных медиа, чтобы успокоить и пообщаться на тему угрозы российского нападения.
  • 20 декабря 2021 Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
  • 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду, не покидать территорию Киева и Киевской области.
  • Согласно социологическому опросу КМИС, почти половина украинцев считают, что вручением подозрения Порошенко власть осуществляет политическое преследование оппозиции.
  • Порошенко предлагал властям объединиться с оппозицией на фоне угрозы российского нападения и подписать символическое соглашение о примирении.

Денис Карловский, УП
Темы: ЗеленскийПорошенкоЕвропейская солидарностьмедиа
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