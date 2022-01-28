Зеленський пожартував перед західними ЗМІ про підозру Порошенку

Президент Володимир Зеленський пожартував перед західними журналістами про вручення підозри п’ятому президентові й народному депутату Петру Порошенкові у справі про торгівлю вугіллям з російськими бойовиками на Донбасі.

Джерело: facebook-трансляція пресконференції Зеленського для іноземних ЗМІ стосовно загрози російського вторгнення

Пряма мова журналіста британського телеканалу Sky News: "Деякі люди підозрюють, що ви трошки применшуєте загрозу для того, щоби зберегти вашу економіку, і що американці все-таки мають рацію у тім, що може статися війна. Ви згодні з такою оцінкою чи ні?"

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Пряма мова Зеленського: "Дякую за запитання!

Дуже дивно, що мене підозрюють… Мені здається, що я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України.

Я вважаю, для мене, спершу важлива людина, а потім – економіка. Для мене питання ескалації настільки ж важливе, і не менше, як для Сполучених Штатів й інших країн-партнерів.

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Я не керую державою так, як, до речі, у вашому фільмі – не знаю, як, до речі, англійською – "Не дивись вгору". Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми.

Але ми в цій ситуації перебуваємо вже 8 років, і для нас важливо дивитись не тільки вгору, а й – під ноги".

Деталі: Президент додав, що імовірність атаки Росії залишається високою, але співмірна з імовірністю нападу навесні 2021 року.

На його думку, у 2020 та 2019 році загроза нападу також була, хоча дещо меншою завдяки дипломатичним зусиллям щодо досягнення миру в Нормандському форматі.

Зеленський вважає, що нещодавнє проведення консультацій політичних радників у Нормандському форматі 26 січня свідчить про якесь бажання до діалогу, а інакше, за його словами, "це все якийсь політичний театр".

Пряма мова Зеленського: "Все ж таки, треба дуже-дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилини, щосекунди, що "завтра буде війна". Не можна сказати, що війна буде завтра чи "повірте мені, будь ласка, війна буде до кінця лютого". Або сказати, як сказали у листопаді: "війна буде до кінця року", – а потім сказати: "Послухайте! Всіх із Новим роком, але ми зараз отримали інформацію: війна може бути в січні-лютому".

Я ще раз говорю: вона може бути. На жаль! І давайте тут ставити три крапки. Але точно не ставити одну крапку. І казати, що "так, вона буде". Тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми. Це (українці – ред.) сміливий народ, але сміливий народ має ще захищати свою державу, і ще працювати, і ще виховувати дітей. Бо це – життя".

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