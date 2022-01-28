Зеленський пожартував перед західними ЗМІ про підозру Порошенку
Президент Володимир Зеленський пожартував перед західними журналістами про вручення підозри п’ятому президентові й народному депутату Петру Порошенкові у справі про торгівлю вугіллям з російськими бойовиками на Донбасі.
Джерело: facebook-трансляція пресконференції Зеленського для іноземних ЗМІ стосовно загрози російського вторгнення
Пряма мова журналіста британського телеканалу Sky News: "Деякі люди підозрюють, що ви трошки применшуєте загрозу для того, щоби зберегти вашу економіку, і що американці все-таки мають рацію у тім, що може статися війна. Ви згодні з такою оцінкою чи ні?"
Пряма мова Зеленського: "Дякую за запитання!
Дуже дивно, що мене підозрюють… Мені здається, що я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України.
Я вважаю, для мене, спершу важлива людина, а потім – економіка. Для мене питання ескалації настільки ж важливе, і не менше, як для Сполучених Штатів й інших країн-партнерів.
Я не керую державою так, як, до речі, у вашому фільмі – не знаю, як, до речі, англійською – "Не дивись вгору". Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми.
Але ми в цій ситуації перебуваємо вже 8 років, і для нас важливо дивитись не тільки вгору, а й – під ноги".
Деталі: Президент додав, що імовірність атаки Росії залишається високою, але співмірна з імовірністю нападу навесні 2021 року.
На його думку, у 2020 та 2019 році загроза нападу також була, хоча дещо меншою завдяки дипломатичним зусиллям щодо досягнення миру в Нормандському форматі.
Зеленський вважає, що нещодавнє проведення консультацій політичних радників у Нормандському форматі 26 січня свідчить про якесь бажання до діалогу, а інакше, за його словами, "це все якийсь політичний театр".
Пряма мова Зеленського: "Все ж таки, треба дуже-дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилини, щосекунди, що "завтра буде війна". Не можна сказати, що війна буде завтра чи "повірте мені, будь ласка, війна буде до кінця лютого". Або сказати, як сказали у листопаді: "війна буде до кінця року", – а потім сказати: "Послухайте! Всіх із Новим роком, але ми зараз отримали інформацію: війна може бути в січні-лютому".
Я ще раз говорю: вона може бути. На жаль! І давайте тут ставити три крапки. Але точно не ставити одну крапку. І казати, що "так, вона буде". Тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми. Це (українці – ред.) сміливий народ, але сміливий народ має ще захищати свою державу, і ще працювати, і ще виховувати дітей. Бо це – життя".
Передісторія:
- 28 січня Зеленський зібрав представників західних медіа, щоби заспокоїти та поспілкуватися на тему загрози російського нападу.
- 20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.
- 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покидати Київську область.
- Згідно з соціологічним опитуванням КМІС, майже половина українців вважають, що врученням підозри Порошенкові влада здійснює політичне переслідування опозиції.
- Порошенко пропонував владі об’єднатися з опозицією на тлі загрози російського нападу та підписати символічну угоду про примирення.