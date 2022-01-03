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В Израиле начали колоть четвертую дозу вакцины против коронавируса

Понедельник, 3 января 2022, 09:18
иллюстративное фото Unsplash

Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса: теперь все люди старше 60 лет, а также медицинский персонал должны пройти еще одну вакцинацию.

Источник: глава израильского правительства Нафтали Беннет, которого цитирует DW

Детали: Министерство здравоохранения утвердило разрешение на это ввиду распространения омикрон-варианта коронавируса. Израиль стал одной из первых стран в мире, где была введена четвертая доза вакцины от COVID-19: сначала для людей с ослабленной иммунной системой, вскоре кампания вакцинации была распространена на жителей домов престарелых и пациентов гериатрических центров в Израиле.

Согласно обнародованному в воскресенье сообщению израильских властей, за последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в стране на 195 процентов по сравнению с предыдущей неделей. В воскресенье в течение 24 часов было выявлено 4206 случаев заражения.

Беннет предупредил, что в скором времени  число заражений может возрасти  до "50 000 случаев в сутки". Премьер-министр Израиля призвал всех взрослых и детей в стране пройти вакцинацию против коронавируса.

Из 9,2 миллиона жителей Израиля более четырех миллионов уже получили три дозы вакцины от коронавируса. С начала пандемии в стране было зарегистрировано без малого 1,4 миллиона случаев заражения COVID-19, из которых 8244 закончились летальным исходом.

Темы: ИзраильвакцинацияCovid-2019
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