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Оккупанты на Донбассе открыли огонь из гранатометов

Понедельник, 3 января 2022, 12:06
ФОТО C САЙТF АРМІЯ INFORM

С начала суток 3 января в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты обстрелом нарушили режим тишины.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Указано, что по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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