Оккупанты на Донбассе открыли огонь из гранатометов
Понедельник, 3 января 2022, 12:06
С начала суток 3 января в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты обстрелом нарушили режим тишины.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Детали: Указано, что по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".
Украинская правда