Оккупанты на Донбассе открыли огонь из гранатометов

С начала суток 3 января в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты обстрелом нарушили режим тишины.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Указано, что по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".