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Около 30 нелегальных мигрантов встретили Новый год с пограничниками

Вторник, 4 января 2022, 15:39
Фото: пресс-служба ГПСУ

27 мигрантов, нелегально пересекших государственную границу Украины в конце 2021 года, встретили Новый год с пограничниками в пунктах временного содержания.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Не дома в кругу семьи, а вопреки традициям и при довольно необычных обстоятельствах – на Закарпатье почти три десятка иностранцев встретили 2022 год под охраной пограничников.

Конечно, все задержанные в новогоднюю ночь остались без подарков и праздничного стола, однако они, по крайней мере, находятся в безопасности и тепле. Впереди правонарушителей ждут суд и возвращение домой.

Кстати, всем, кто решит проверить пограничников на бдительность, напомним: и в будни, и в праздник, днем ​​и ночью защитники государственной границі стоят на страже родной земли, и каждый, кто попытается нарушить границу, непременно будет задержан и ответит перед законом".

Детали: В пресс-службе сообщили, что речь идет о гражданах Бангладеша, Нигерии, Пакистана, Индии, Алжира и Сомали, временно задержанных на территории службы Чопского и Мукачевского пограничных отрядов в Закарпатье.

Пограничники рассказали, что некоторые из мигрантов пробовали убегать от пограничников во время задержания и подвергали себя опасности. В частности, гражданин Нигерии бросился в полноводную реку Уж во время бегства. Его спасли, и состояние его здоровья удовлетворительное.

Один гражданин Афганистана был задержан 1 января. Впоследствии пограничники выяснили в его документах, что он родился также в этот день, поэтому он праздновал свой день рождения под охраной украинских пограничников.

Что было раньше: Ранее в Госпогранслужбе заявляли, что задержали на западных границах в новогоднюю ночь 6 нелегальных мигрантов, направлявшихся в ЕС.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службамиграция
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