Около 30 нелегальных мигрантов встретили Новый год с пограничниками
27 мигрантов, нелегально пересекших государственную границу Украины в конце 2021 года, встретили Новый год с пограничниками в пунктах временного содержания.
Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы
Дословно: "Не дома в кругу семьи, а вопреки традициям и при довольно необычных обстоятельствах – на Закарпатье почти три десятка иностранцев встретили 2022 год под охраной пограничников.
Конечно, все задержанные в новогоднюю ночь остались без подарков и праздничного стола, однако они, по крайней мере, находятся в безопасности и тепле. Впереди правонарушителей ждут суд и возвращение домой.
Кстати, всем, кто решит проверить пограничников на бдительность, напомним: и в будни, и в праздник, днем и ночью защитники государственной границі стоят на страже родной земли, и каждый, кто попытается нарушить границу, непременно будет задержан и ответит перед законом".
Детали: В пресс-службе сообщили, что речь идет о гражданах Бангладеша, Нигерии, Пакистана, Индии, Алжира и Сомали, временно задержанных на территории службы Чопского и Мукачевского пограничных отрядов в Закарпатье.
Пограничники рассказали, что некоторые из мигрантов пробовали убегать от пограничников во время задержания и подвергали себя опасности. В частности, гражданин Нигерии бросился в полноводную реку Уж во время бегства. Его спасли, и состояние его здоровья удовлетворительное.
Один гражданин Афганистана был задержан 1 января. Впоследствии пограничники выяснили в его документах, что он родился также в этот день, поэтому он праздновал свой день рождения под охраной украинских пограничников.
Что было раньше: Ранее в Госпогранслужбе заявляли, что задержали на западных границах в новогоднюю ночь 6 нелегальных мигрантов, направлявшихся в ЕС.