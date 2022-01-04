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Майже 30 нелегальних мігрантів зустріли Новий рік з прикордонниками

Вівторок, 4 січня 2022, 14:39
Майже 30 нелегальних мігрантів зустріли Новий рік з прикордонниками
Фото: пресслужба ДПСУ

27 мігрантів, які нелегально перетнули державний кордон України наприкінці 2021 року, зустріли Новий рік із прикордонниками в пунктах тимчасового тримання.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Не вдома у родинному колі, а всупереч традиціям та за доволі незвичних обставин – на Закарпатті майже три десятки іноземців зустріли 2022 рік під охороною прикордонників.

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Звісно, усі затримані у новорічну ніч залишилися без подарунків та святкового столу, проте вони, принаймні перебувають у безпеці та в теплі. Попереду на правопорушників чекають суд та повернення додому.

До речі, усім, хто вирішить перевірити прикордонників на пильність, нагадаємо: і в будні, і у свято, вдень і вночі захисники держрубежів стоять на сторожі рідної землі, і кожен, хто спробує порушити кордон, неодмінно буде затриманий та відповість перед законом".

Деталі: У пресслужбі повідомили, що йдеться про громадян Бангладешу, Нігерії, Пакистану, Індії, Алжиру та Сомалі, які тимчасово затримані на території служби Чопського та Мукачівського прикордонних загонів на Закарпатті.

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Прикордонники розповіли, що деякі із мігрантів пробували втікати від прикордонників під час затримання та наражали себе на небезпеку. Зокрема, громадянин Нігерії кинувся в повноводну річку Уж під час утечі. Його врятували, і наразі стан його здоров’я задовільний.

Одного громадянина Афганістану затримали 1 січня. Згодом прикордонники з’ясували в його документах, що він народився також у цей день, тож він "святкував" свій день народження під охороною українських прикордонників.

Що було раніше: Раніше в Держприкордонслужбі заявляли, що затримали на західних кордонах в новорічну ніч 6 нелегальних мігрантів, що прямували до ЄС.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаміграція
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