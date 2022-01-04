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Майже 30 нелегальних мігрантів зустріли Новий рік з прикордонниками

Вівторок, 4 січня 2022, 15:39
Фото: пресслужба ДПСУ

27 мігрантів, які нелегально перетнули державний кордон України наприкінці 2021 року, зустріли Новий рік із прикордонниками в пунктах тимчасового тримання.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Не вдома у родинному колі, а всупереч традиціям та за доволі незвичних обставин – на Закарпатті майже три десятки іноземців зустріли 2022 рік під охороною прикордонників.

Звісно, усі затримані у новорічну ніч залишилися без подарунків та святкового столу, проте вони, принаймні перебувають у безпеці та в теплі. Попереду на правопорушників чекають суд та повернення додому.

До речі, усім, хто вирішить перевірити прикордонників на пильність, нагадаємо: і в будні, і у свято, вдень і вночі захисники держрубежів стоять на сторожі рідної землі, і кожен, хто спробує порушити кордон, неодмінно буде затриманий та відповість перед законом".

Деталі: У пресслужбі повідомили, що йдеться про громадян Бангладешу, Нігерії, Пакистану, Індії, Алжиру та Сомалі, які тимчасово затримані на території служби Чопського та Мукачівського прикордонних загонів на Закарпатті.

Прикордонники розповіли, що деякі із мігрантів пробували втікати від прикордонників під час затримання та наражали себе на небезпеку. Зокрема, громадянин Нігерії кинувся в повноводну річку Уж під час утечі. Його врятували, і наразі стан його здоров’я задовільний.

Одного громадянина Афганістану затримали 1 січня. Згодом прикордонники з’ясували в його документах, що він народився також у цей день, тож він "святкував" свій день народження під охороною українських прикордонників.

Що було раніше: Раніше в Держприкордонслужбі заявляли, що затримали на західних кордонах в новорічну ніч 6 нелегальних мігрантів, що прямували до ЄС.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаміграція


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