30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения

Во Львовской области в городе-курорте Трускавец с населением около 30 тысяч жителей отключили водоснабжение.

Источник: местное издание "Zaxid.net" с комментарием мэра Трускавца Андрея Кульчицкого

Детали: Водоснабжение отключили 3 января. Перед этим жители сообщали, что подачу воды в конце декабря осуществляли по графику утром и вечером: с 6 до 10 часов и с 18 до 22 часов.

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Местные журналисты утверждают, что причина отключения заключается в конфликте между "Трускавецким водоканалом" и поставщиком "Дрогобычводоканалом". По состоянию на 1 января стороны не подписали договор о поставках услуг, поэтому 3 января "Дрогобычводоканал" отключил воду в городе.

В мэрии утверждают, что договор подписали 31 декабря, а пока воды нет из-за прорыва на магистральном водопроводе.

Прямая речь Кульчицкого: "Вчера утром еще была вода, фактически через день исчезла. По состоянию на сегодняшний день мы подписали соглашение с дрогобычским водоканалом, потому что его немного поздно привезли – в обед 31 декабря.

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Техническая проблема – на магистральном водопроводе прорыв. Сейчас уже даже лично ездили и проверяли депутаты, действительно есть прорыв на магистральной трубе, пока не ликвидируют, воду никак не подадут.

Это фактически вопрос ночи или утра (5 января – ред.). Даже если воду вечером начнут давать, пока она заполнит систему, то это все (займет – ред.) время".

Детали: По состоянию на 4 января, местные журналисты сообщали об очередях к немногочисленным колодцам в городе.