Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения

Вторник, 4 января 2022, 15:02
30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения
Иллюстративное фото unsplash

Во Львовской области в городе-курорте Трускавец с населением около 30 тысяч жителей отключили водоснабжение.

Источник: местное издание "Zaxid.net" с комментарием мэра Трускавца Андрея Кульчицкого

Детали: Водоснабжение отключили 3 января. Перед этим жители сообщали, что подачу воды в конце декабря осуществляли по графику утром и вечером: с 6 до 10 часов и с 18 до 22 часов.

Реклама:

Местные журналисты утверждают, что причина отключения заключается в конфликте между "Трускавецким водоканалом" и поставщиком "Дрогобычводоканалом". По состоянию на 1 января стороны не подписали договор о поставках услуг, поэтому 3 января "Дрогобычводоканал" отключил воду в городе.

В мэрии утверждают, что договор подписали 31 декабря, а пока воды нет из-за прорыва на магистральном водопроводе.

Прямая речь Кульчицкого: "Вчера утром еще была вода, фактически через день исчезла. По состоянию на сегодняшний день мы подписали соглашение с дрогобычским водоканалом, потому что его немного поздно привезли – в обед 31 декабря.

ВИДЕО ДНЯ

Техническая проблема – на магистральном водопроводе прорыв. Сейчас уже даже лично ездили и проверяли депутаты, действительно есть прорыв на магистральной трубе, пока не ликвидируют, воду никак не подадут.

Это фактически вопрос ночи или утра (5 января – ред.). Даже если воду вечером начнут давать, пока она заполнит систему, то это все (займет – ред.) время".

Детали: По состоянию на 4 января, местные журналисты сообщали об очередях к немногочисленным колодцам в городе.

Темы: ТрускавецЛьвовщинавода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Трускавец
"В обличчя не знаю, але морда, як у депутата". Как изменились "слуги народа" со времен первой учебы в Трускавце
Новости 1 октября: "Слуга народа" в Трускавце, задержание Саакашвили
Фигурант скандального ДТП Трухин заявил, что приехал в Трускавец на велосипеде
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: