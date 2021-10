"В обличчя не знаю, але морда, як у депутата". Как изменились "слуги народа" со времен первой учебы в Трускавце

У президента Владимира Зеленского большое всё: планы, строительство, реставрация, фракция.

С 1 по 3 октября в Трускавце прошли вторые за последние два года выездные сборы "слуг народа", названные организаторами "Большая фракция". На них нардепы подводили промежуточные итоги своей работы и обсуждали будущее.

Слушали доклады силовиков и министров. Получали "партийные "Оскары", танцевали под dj-cет главы фракции Давида Арахамии. И собирали подписи за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Большая фикция" – так в общении с журналистами переиначит название мероприятия один из жителей Трускавца, оценивая работу власти. "Большая фрикция" – разовьет тему представитель одного из СМИ, предлагая искать истоки своей шутки в специфичной игре комика Зеленского на рояле.

Сам президент, находясь в Трускавце, в комментарии УП оценит двухлетние достижения "слуг" на "три с плюсом" по пятибалльной шкале. А свои собственные – почти также, но на "семь-восемь" по двенадцатибалльной.

Впервые на бальнеологическом курорте "слуги" собирались через месяц после парламентских виборов, в августе 2019 года. Тогда они источали позитив, энергию, наивность, отсутствие политической смекалки и хитрости.

Будущие нардепы были откровенны в разном. Председатель президентской партии Александр Корниенко спокойно рассказывал на камеру, как давал взятку во время родов жены. Роман Грищук, тогдашний КВНщик, руководитель студии "Мамахохотала", вспоминал, как попробовал в Камбодже пиццу с марихуаной. А Давид Арахамия подсчитывал, на какие деньги он готов жить после попадания в парламент.

Вопреки опасениям, Трускавец 2.0 не стал проблемным мероприятием для доступа СМИ. За исключением небольшого инцидента: подполковник из Управления госохраны перед приездом Зеленского в Rixos пытался загнать журналистов в пресс-центр.

Репортеры "Украинской правды" провели в Трускавце три дня, чтобы посмотреть, как изменились "слуги народа" за эти два года, и что поменялось, если не в жизни страны, то хотя бы в их судьбе.

"До вiдома зустрiчаючих"

Пятница, первый день октября. Сырое, прохладное утро. Свежий, густой воздух. Ленивое карканье ворон.

Раскинув руки, на вершине Гошевской горы у железнодорожного вокзала приветливо замер девятиметровый Христос.

– До відома зустрічаючих, – звучит из станционных динамиков неблагая весть. – Потяг №49 сполученням Київ-Трускавець затримується. Попередній час затримки вісім хвилин.

– "Слуг народу" чекаєте? – интересуется репортер УП у пожилой пары, наблюдающей, как журналистка телеканала "Наш" выходит в прямой эфир.

– Ні, не слуг. Доньку. Ми до слуг ще не доросли. Думаю, вони вирішили показуху зробити, що приїхали залізницею. А Разумкова, бачите, не пригласили. Як так? Поступитися своїм колегою?! – удивляется под зонтом женщина.

Cтатуя в Трускавце – уменьшенная копия статуи Христа в Рио-де-Жанейро

На головы людей из туманного неба падают капли мельче пыли. Об этом мерзком природном явлении чуть позже под стримом УП со встречи депутатов кто-то из зрителей напишет: "У Трускавці дощ. Місто плаче від таких гостей".

– До Схiдницi! До Схiдницi! – зазывают таксисты, когда из прибывшего поезда вываливают пассажиры.

– Квартири! Хлопцi-дiвчата, квартири! – соперничают с ними арендодатели. Но "слуг народа" ждут отели Rixos, "Лiсова пiсня" и Mirotel.

Одними из первых на перроне показались Денис Брагар, Лиза Богуцкая и Денис Жмеренецкий

Из толпы прибывших журналисты пытаются вычленить хотя бы какое-то медийное лицо.

– Кого поймали, того и насилуют, – шутит кто-то из "зеленой команды", проходя мимо камер.

Смысл этой саркастичной аллегории станет понятен чуть позже: ловить на платформе журналистам нечего; топовые "слуги" доберутся в Трускавец, не прибегая к услугам многострадальной "Укрзалізниці".

Один из первых за себя и всех коллег на вокзале отдувается нардеп Алексей Жмеренецкий из комитета антикоррупционной политики. Звучат три главных вопроса: почему именно Трускавец, за чей счет банкет, и соберут ли подписи против Дмитрия Разумкова?

Дениса Жмеренецкого СМИ поймали перед трансфером с вокзала в Mirotel

По словам Жмеренецкого, билеты и проживание депутаты оплатили сами. Трускавец выбрали по символическим соображениям. В августе 2019 он стал точкой отсчета для парламентариев, поэтому в том же самом месте решили подвести итоги двух лет, обсудить планы.

Позже в разговоре с УП руководитель фракции Давид Арахамия тоже сошлется на символичность Трускавца. А глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге скажет: "Ніхто не скликав би такий величезний захід (в Трускавце – УП) тільки для того, щоб зібрати 150 підписів (для запуска процесса отставки Разумкова – УП). Це можна було б зробити в понеділок в Києві".

Подписи все же соберут, когда на следующий день на курорт прибудет Владимир Зеленский.

Скепсис

Готовиться к приезду "слуг" и президента в Трускавце начали еще в четверг, 30 сентября.

Традиционную картину с коммунальщиками, которые наводили порядок для vip-гостей, дополнили изменения в билбордах, стоящих прямо напротив пятизвездочного Rixos. За день до приезда президента тут появляется реклама его программы "Зеленая страна".

Новую рекламу наклеили на месте информации о продаже элитных коттеджей

У отеля Mirotel местный житель Григорий, получивший когда-то в Харькове диплом инженера по автоматизации, очищает фонтан от ила.

– Що з того "Великого будівництва", з тих доріг? – жалуется он. – В Білорусі теж дороги хороші, але немає свободи. В нас є, поки що є. Але народ погано живе, шарахається зі сторони в сторону...

Українці бувають двох типів: козаки та гречкосії. Ті, хто зараз при владі, навіть гречку сіяти не можуть.

Григорий говорит, что фонтан нужно чистить раз в месяц. Его попросили сделать это накануне поселения "слуг"

В первом туре в 2019-м Григорий голосовал за Руслана Кошулинского, а во втором выбрал "меньшее из зол" – Петра Порошенко.

– Але знаєте, у нього, як і у Зеленського, теж багато акторського, притворного є, – говорит мужчина. – Вони з жінкою на камери ходять у вишиваних сорочках, але я впевнений, що на кухні розмовляють російською.

А Зеленському, якщо б зустрів, я б сказав: "Слухай, чоловіче, досить мріяти про зустріч з Путіним!".

Усердная работа Григория не проходит даром. Фонтан в виде больших металлических шаров встречает депутатов, приехавших в Mirotel в пятницу, журчанием воды и блеском.

В 2019 году в Mirotel Владимир Зеленский проводил совещание по медтуризму

Ажиотажа у входа не наблюдается. Изредка подходят зеваки, в надежде сфотографировать хоть какую-то знаменитость.

– Мені було б інтересно того, високого друга Зеленського побачити, – улыбается Света из Луцка.

– Єрмака? – уточняют журналисты.

– Нє-є! Як його? Кошового! – отвечает девушка.

– Так його тут не буде. Він не депутат, – поясняют ей.

– Та я ж політичним життям не цікавлюсь, – оправдывается она. – Я своїм життям цікавлюсь. Але до Зеленського підішла б, просто обняла. Так все це незвично: то він нас смішив, а тепер – президент!

К полудню возле Mirotel появляется "слуга" Ирина Верещук. В 2020 году ее поход в мэры столицы назвали самым дорогим. А ее полеты с зонтиком и в желтом плаще в предвыборной рекламе стали мемом про "Иру-космос".

В 2019-м Верещук в блице УП говорила, что никогда не давала взятки, что иногда позволяет себе выпить виски и болеет за "Динамо" (Киев).

На вопрос УП, как она изменилась за два года в парламенте, нардеп отвечает: "Напевно, в мене більше скепсису з’явилося, песимізму. Хоча я не є песимістом за своєю натурою".

Верещук демонстрирует распечатанный ковид-сертификат для поселения в отеле

– Звідки скепсис? – уточняет журналист УП.

– Хвороба росту, – отвечает Верещук. – Є помилки, які ми робимо, але які ми можемо уникати. Всі ці зашквари в парламенті...

– А чому знову Трускавець?

– Я теж питала у Давида (Арахамии – УП). Снаряд двічі в одну й ту саму воронку не падає. Але мені пояснили, що треба повернутися до першоджерел, до тих нас, коли ми приїхали дуже окрилені, енергійні, динамічні. І зрозуміти: що не так? Чому падає рівень довіри до парламенту?

"Смартвечеря" и Alter Ego Арахамии

– Колеги, увага! – говорит представитель пресс-центра журналистам в Rixos. – Зараз вас всіх відведуть на вечірку. Знімати можна буде годину, а потім – формат відпочинку та спілкування без камер.

Светский раут после первого заседания "Большой фракции" в пятницу, 1 октября, стартует в 19:00 и заканчивается глубокой ночью. Анонсируя его, организаторы прибегают к неожиданному неологизму – "смартвечеря".

Воображение приглашенных замирает в ожидании необычного процесса поедания пищи. Но нет. Случается вполне стандартное пиршество без элементов диджитализации. Зато с игрой в настольный теннис и бильярд.

Куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко встречает гостей с улыбкой

Некоторые депутаты сразу принялись играть в настольные игры

Недостатка в еде и напитках не было

В большой лаунж-зоне на втором этаже отеля много мяса, рыбы, овощей и десертов. Столько же выпивки: каноничный Jack Daniels, белое и красное вино Callia родом из Аргентины, итальянское просекко Fonte и Canti. С таким набором шансы на интеллектуальные беседы увеличиваются.

Почти весь первый час вечеринки глава фракции Давид Арахамия стоит у угла барной стойки, над которой красуется надпись "Alter Ego". Быстро ест, много разговаривает по телефону. Прерывается на беседы с теми, кто решается вернуть его в оффлайн.

На ногах – кислотно-зеленые кроссовки бренда Off-White ценой около 350 евро.

Давид Арахамия готовится к депутатскому dj-cету и отставке Разумкова

– Під час нашої зустрічі у Трускавці в 2019-му році ви говорили, що йдете в Раду через кризу середнього віку. Вона пройшла? – пытается развидеть в Давиде его второе Я репортер УП.

– Пройшла, – отвечает Арахамия. – Я вже інтегрувався в ці процеси достатньо сильно. Багато метушні, але є важливі речі, які треба зробити. Наприклад, ринок землі став однією з тих речей, які ми пройшли...

– Ви ще казали у 2019-му, що будете заганяти олігархів у рамки. Наскільки ці рамки зараз вузькі?

– Поки що не вузькі. У нас зараз вирішальний закон, який фактично цi рамки створює і легалізує. І ви бачите, який шалений спротив, він досі не підписаний. Є коаліція олігархів, яка робить все, щоб ті рамки взагалі не з’явилися.

– Разумков до цієї коаліції входить?

– Не хочу звинувачувати людей без фактів. Але точно, що він, можливо не свідомо, можливо свідомо, підіграє зараз, на жаль. Я не знаю, чи це його позиція, чи це – випадковість.

Давид Арахамия говорит, что общался по телефону с Разумковым за день до Трускавца. Разговор, по его словам, был "нормальным"

– Сьогодні тут багато говорять про трансформацію країни. Ви особисто як трансформувалися за два роки?

– Став цинічнішим – це точно. Зрозумів, як працює політикум в країні. Це – брудна гра. Але я не втратив оптимізму, не втратив енергії.

– Якщо вірити декларації, ви втрачаєте гроші. В 2019-му казали нам, що ваш місячний прибуток приблизно 15 000 доларів, це десь 405 000 гривень. В 2020 році весь ваш річний прибуток склав 458 тисяч гривень. Ви стали значно біднішим в Раді?

– Звичайно. Це – нормально. Я з самого початку казав, що готовий на цей крок. Це було інвестування в країну (в 2019-м Арахамия утверждал, что готов бросить бизнес ради работы в парламенте и жить пять лет на сбережения – УП).

"Жива істота" Милованова

"Жива істота". Так советник Ермака Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики (KSE), экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства называет "План трансформации Украины", который презентовали "слугам" на выходных.

– Цей план має чотири основні напрямки, – объясняет Милованов на брифинге в Трускавце. – Військова та геобезпека, енергетична безпека, інклюзивна економіка та верховенство права.

Загальні обсяги інвестицій, які потребують ці напрямки – 277 мільярдів доларів, про які говорив президент під час візиту в США.

В начале вечеринки Тимофей Милованов много общался и мало ел

Через час на смарт-ужине Милованов, который в 2019-м устраивал интенсив KSE для будущих депутатов в Rixos Prykarpattya и источал нескрываемый оптимизм, кажется чуть более сдержанным и заматеревшим.

– Я подивився, як політика працює зсередини, – рассказывает он репортеру УП о переменах в собственной жизни. – Це не завжди приємний, але дуже цікавий досвід. Він зробив мене дорослішим.

Я став з більшим розумінням ставитися до людей. Зрозумів, що є багато точок зору, і кожна з них може бути обгрунтованою.

– А в країні що змінилось?

– Реформа землі, яку я починав, – улыбается. – Жартую…

Макроекономічна ситуація добра. Ми пандемію пройшли. За всю історію України під час якоїсь великої кризи не попАдали банки, наприклад. І це добре.

Милованов презентовал "слугам" "План трансформации" после того, как президент рассказывал о нем во время визита США

В банкетном зале под светом софитов появляется олимпийский чемпион, нардеп Жан Беленюк. Как и два года назад, он спокоен словно Будда.

– У вас є амбіція стати міністром спорту? – переключается на него журналист УП.

– Ні, – отвечает борец. – В мене є амбіція максимально відігравати роль на тому місці, на якому я зараз знаходжусь.

– Ви особисто змінились за ці два роки?

– В мене не було досвіду в політичних реаліях. Зараз деякі фундаментальні моменти я почав розуміти. Комунікаційні зміни відбулися. Багато контактів з людьми, доводиться комунікувати просто йдучи по вулиці.

Жан Беленюк: "В політиці важче, ніж у спорті"

– Наївності менше стало?

– А я не був наївним. Я знав, що політика – брудна річ. У спорті тебе сприймають абсолютно позитивним персонажем. У політиці постійно задають складні питання, на які доводиться відповідати, тому що наразі багато людей, на жаль, перебувають за межею бідності...

– До речі, ви казали в 2019 році, що ваші статки приблизно 100 тисяч гривень на місяць.

– Ви так пам’ятаєте, що я казав. Я не пам’ятаю. У вас дуже добра пам’ять.

– Тепер ваш дохід змінився (согласно декларации за 2020 год – около 1 миллиона 860 тысяч гривень – УП).

– Я веду достатньо аскетичний спосіб життя, мої витрати точно ніяким чином не збільшилися. Я отримав за Олімпіаду, але це ніяк не вплинуло на той образ життя, який був. Він таким наразі і залишається.

Спустя час после начала смарт-ужина журналистов просят выключать камеры, диктофоны и смартфоны.

Когда выключили камеры и микрофоны, Николай Тищенко из-за чего-то обругал Романа Грищука

На смарт-вечеринке играла живая музыка

Звенят бокалы, Десятки small talks то тут, то там, превращаются в один большой гул. Его со сцены при поддержке саксофониста и джазовой аранжировки смягчает певица в черном платье:

"Sunny, yesterday my life was filled with rain

Sunny, you smiled at me and really eased the pain

The dark days are gone

And the bright days are here".

Эти слова окажутся пророческими: в субботу, 2 октября, в пасмурном Трускавце появится солнце и президент.

Черный лебедь

Удивительно, но спустя два года работы парламента, народ до сих пор не знает в лицо многих "слуг народа". Вопрос "кто это?" часто звучит не только из уст случайных прохожих, но и журналистов.

Накануне приезда президента в Трускавец к отелю Mirotel в центре города подъезжает велосипедист в желтой куртке и терморюкзаком Glovo за спиной. Несколько минут он ждет у входа в здание, пока к нему не выходит какой-то мужчина. Доставщик передает небольшой крафтовый пакет.

Доставщик еды не узнал никого из депутатов

– Там хот-дог був чи щось таке, – объясняет репортеру УП парень. – Не знаю, депутат то був чи ні. Я їх в обличчя не знаю. Але морда, як у депутата.

– Та не вийдуть вони до нас, – возмущается один из простых наблюдателей. – Бояться! Тому що треба відповідати за те, що наробили.

Этот прогноз возмущенного зеваки не сбывается. Депутаты спокойно выходят из Mirotel на улицу и идут кто куда.

– Коли ми тут збиралися два роки тому, навіть не думали, що може бути така історія, як всесвітня пандемія, – делится с УП "слуга народа" Роман Грищук. – Це, на мою думку, найбільший "чорний лебідь", який вплинув на роботу (власти – УП).

Але є позитивні речі: відкриття ринку землі, легалізація грального бізнесу, зняття депутатської недоторканності.

Грищук – один из немногих, кто практически всегда носил маску на мероприятиях в Трускавце

– Як змінився за два роки особисто я? – задумывается Грищук. – Більше звик до критики.

Если поговорить со случайными встречными, то критиков власти среди простых украинцев в Трускавце традиционно хватает.

На рынке сувениров, где за 25 гривень продают туалетную бумагу с изображением Путина, много говорят о бардаке и бедности. Людей не успокаивает даже два волшебных слова – "Большая стройка".

Туристов в Трускавце сейчас не много. Продавцы жалуются на пандемию

– Ніхто не знає, що до чого, – говорит продавец Николай. – Так, дороги зараз є, навіть до мого села. Дороги зараз файні. А все інше…

Все розікрали, розвалили, розрізали. Навіть один завод, який стратегічний, який вибухівку робив, Бойко приватизував. Нормально?

– Я знаю, хто такий Порошенко, але за "зелених" теж нічого не змінилося, – подключается к разговору крымчанин Валентин, уехавший с полуострова после аннексии. – На тому папері туалетному, на якому Путін, можна майже весь наш бомонд намалювати.

"Нам есть что делать в космосе"

В Rixos Prykarpattya Владимир Зеленский приезжает в субботу, 2 октября, в 13:15. Выходит из черного "Mercedes", скрывается в сопровождении охраны в холле отеля, не ответив на вопрос о своих отношениях со спикером Разумковым.

Президент приехал на встречу со "слугами" в хорошем настроении

В шумном зале на втором этаже "слуги народа", разбившись на группы, что-то горячо обсуждают. Они похожи на знатоков из "Что? Где? Когда?", которые с умным, задумчивым видом пытаются найти ответы на вопросы с подвохом, пришедшие из глубинки.

– Що тут відбувається? – спрашивает репортер УП Александра Корниенко, председателя партии, первого зама главы фракции "Слуга народа".

– Це план трансформації країни, – отвечает он. – Ми вчора вам про нього говорили. Є вісім кластерів. В кожному з них депутати зараз напрацьовують найближчий порядок денний на один-два роки по законопроєктній діяльності.

– Ось це ви бачите, наприклад, кластер "Велике будівництво та регіональний розвиток", – продолжает комментировать Корниенко. – Вони зараз обговорюють, які є великі цілі. Наприклад, 12 000 кілометрів доріг. А потім каскадують в конкретні задачі.

Настроение у Александра Корниенко было такое же хорошее, как и у президента

– Тут багато чути про зміни в Україні, а як ви змінилися протягом двох років?

– По-перше (смеется), змінився зовнішнє. Я до політики мало носив костюми, зараз я кілька разів на тиждень їх точно надягаю.

Зараз в мене кежуал, так (джинсы, пиджак и рубашка с котиками – УП). Але ввечері (на вечеринке и "депутатском "Оскаре" – УП) буде більш строгий костюм, – делится Александр Корниенко.

– Звичайно, внутрішньо змінилося багато чого, – продолжает он. – Немає вже такої наївності, яка була на старті: всі розійдуться та дозволять нам зробити всі реформи, які ми хочемо.

Але в мене вже є власний досвід, є розуміння, як далі будувати партію, проводити конкретні реформи.

В зале появляется президент. На строгого учителя Владимир Зеленский не похож. Он подсаживается к продолжающим учебу депутатам, задает вопросы. Иногда занимает комичные позы, характерные больше для ученика начальных классов, а не главы государства.

В рабочих группах с нардепами выразительнее всего было лицо президента

Владимир Зеленский переходит от одной группы "слуг" к другой. Садится возле флипчарта, на котором от руки написано: "Велика реіндустріалізація".

– Для того ,чтобы реальный сектор развивался, нам нужно, во-первых, простимулировать производство, – объясняют президенту. – Во-вторых, защитить то, что мы создали в Украине, от агрессивного внешнего импорта. В-третьих, помочь выйти на внешние рынки.

Все предметно, понятно. Никакой rocket science. Мы говорим о том, что нам есть что делать в космосе. Мы отлично себя чувствуем в авиации, в судостроении. Но не хватает государственной поддержки.

– Я вчора, до речі, підписав закон про реформу "Укроборонпрому", – сообщает президент.

– Супер. Супер! – одобряет докладчик.

Зеленский поучаствовал во всех восьми депутатских группах "Большой фракции"

Переходя от одного обсуждения к другому, президент успевает отвлечься на журналистов. Он называет "большой ошибкой" Дмитрия Разумкова то, что тот вынес в публичную сферу вопрос собственного будущего в парламенте.

Президент признается, что "слугам" и его команде все еще не хватает опыта. Утверждает, что после первого года его президентства реформы стали замедляться из-за сопротивления системы.

Дать оценку себе Зеленский сначала не хотел, отсылая к мнению украинцев

– Ніколи не міг подумати (что так будет – УП). У нас є монобільшість, моєю амбіцією було і є швидко все просувати. Зараз все пришвидшилось. Але складна ситуація з регламентом.

Вважаю, що регламент – це те слово, яке, вибачте, може зробити похорони української економіки, – жалуется Владимир Зеленский репортеру УП.

"Слугам по заслугам"

В ночь с субботы на воскресенье "слуги" отдыхали, танцевали и получали награды

В корпоративной премии "Слугам по заслугам" было несколько шутливых номинаций. В "Чем бы депутат не тешился" победил Жан Беленюк, которого отблагодарили за его сон на одном из заседаний парламента. А бесспорная победа в "Цитатах великих людей" пришла к Александру Корниенко и Давиду Арахамии за их сексистский разговор про "корабельную сосну".

Разогретую публику в субботу вечером развлекал DJ David Braun

С утра 3 октября на брифинг выходит Владимир Зеленский.

Президент выражает готовность встретиться с Путиным. Рассказывает о борьбе с влиянием финансовых групп в Верховной Раде. Сообщает, что пока не решил, пойдет ли на второй срок. Обещает, что не собирается превращать Украину "президентскую республику".

Утверждает, что не знает всех деталей операции с "вагнеровцами" и всей информации по ДТП с Трухиным. Комментирует ход расследования покушения на Сергея Шефира. Высказывает намерение добиться возвращения Саакашвили в Украину. Отмечает, что реформа земли замедлилась.

Брифинг президента в воскресенье длился около часа фото: пресс-служба ОП

Из тысячи слов, льющихся в прямой эфир, как из рога изобилия, по-настоящему ценными оказываются те, которые касаются спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Несколько дней журналистов убеждали, что его судьба – лишь один из многих вопросов, который рассмотрят в Rixos. Но в итоге именно это обсуждение становится чуть ли не единственным результатом Трускавца 2.0, который может реально повлиять на ход дальнейших политических событий.

– Партія має мільйон питань, я вчора всі їх чув, мільйон питань до голови Верховної Ради, – делится президент. – Ми всі розуміємо, що на сьогодні він не є членом цієї (властной – УП) команди, і він про це говорить достатньо відкрито.

На обратном пути в Киев вспоминается, как много размышляли "слуги" о символизме трехдневной "Большой фракции". Это заставляет по-новому взглянуть на содержимое того, что вместе с бейджами вручили представителям СМИ организаторы.

На принте футболки из набора для СМИ перепутали IX созыв Верховной Рады с XI

Вот – симпатичная эко-сумка, нужная и символичная. Особенно в стране, где законодательно ограничили обращение пластиковых пакетов. Но на деле меньше их пока не стало.

Вот – антиковидный набор: маска, санитайзер и перчатки. Полезные, но малоэффективные вещи, ведь во время Трускавца 2.0 их использовали единицы.

Вот – ручка и пустой блокнот с надписью "Слуга народу. Позитивні зміни щодня".

Вот, наконец, – брендированная партийная футболка. На ее обратной стороне ошибка, которая заставила бы Фрейда улыбнуться: "Верховная Рада XI созыва".

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман – УП