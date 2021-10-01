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Новости 1 октября: "Слуга народа" в Трускавце, задержание Саакашвили

Пятница, 1 октября 2021, 21:14
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Депутаты фракции "Слуга народа" приехали в Трускавец; Михаила Саакашвили задержали в Грузии - актуальные новости 1 октября.

О "Слуге народа"

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где должен состояться двухдневное собрание фракции.

На платформе некоторые депутаты признавались, что толком не знают, о чем говорить: им известна та же программа, что и журналистам.

Очевидно, что будут решать "внутренние организационные вопросы", как дальше работать фракции, а также "кадровые вопросы".

О Саакашвили

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.

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Темы: Слуга народаТрускавецСаакашвилиГрузия
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