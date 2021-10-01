Новости 1 октября: "Слуга народа" в Трускавце, задержание Саакашвили
Депутаты фракции "Слуга народа" приехали в Трускавец; Михаила Саакашвили задержали в Грузии - актуальные новости 1 октября.
О "Слуге народа"
Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где должен состояться двухдневное собрание фракции.
На платформе некоторые депутаты признавались, что толком не знают, о чем говорить: им известна та же программа, что и журналистам.
Очевидно, что будут решать "внутренние организационные вопросы", как дальше работать фракции, а также "кадровые вопросы".
О Саакашвили
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.
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