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Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте

Вторник, 4 января 2022, 20:02
Петр Порошенко. Фото eurosolidarity.org

Прокурор отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство о применении относительно подозреваемого в производстве № 22016130000000212, в котором фигурирует пятый президент Петр Порошенко, меры пресечения в виде содержания под стражей, в то же время в Государственном бюро расследований заявляют, что речь не об экс-президенте.

Источник: сайт ГБР, постановление Печерского райсуда от 29 декабря

Детали: Согласно постановлению, в суд поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Максима Дзвоника о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Но до начала рассмотрения ходатайства прокурор подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".

Отмечается, что следственный судья, исследовав материалы производства и заявление прокурора о возвращении ходатайства, пришел к выводу, что Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора.

В то же время, он решил исходить из принципа диспозитивности уголовного производства (диспозитивность заключается в свободном использовании сторонами уголовного производства своих материальных и процессуальных прав – например, права представлять или не представлять доказательство, давать показания или отказаться от дачи показаний, заявлять ходатайства или нет – ред.) и решил вернуть ходатайство. 

Дословно из постановления суда: "Следственный судья постановил: Вернуть прокурору ходатайство. Постановление обжалованию не подлежит".

Детали: Вместе с тем в ГБР отрицают, что речь идет об отзыве ходатайства относительно Порошенко. 

Дословно ГБР: "Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности".

Детали: В ГБР подчеркивают, что "вышеуказанная информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались".

В бюро напомнили, что Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "Л/ДНР" и что о подозрении ему сообщили 20 декабря.

На уточняющий вопрос "Украинской правды" в ГБР заверили, что ходатайство следователя касается другого подозреваемого, а не Порошенко, в то же время фамилию – о ком именно идет речь – не назвали.

Для справки: По данным ГБР, в производстве № 22016130000000212 от 19.09.2016 подозреваемые экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин (есть разрешение суда на задержание), нардеп Виктор Медведчук (по решению суда находится под домашним арестом), бизнесмен Сергей Кузяра (арестован в конце сентября) и нардеп Петр Порошенко.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: ПорошенкогосизменаарестсудГБР
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