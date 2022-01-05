В Казахстане вводится временное госрегулирование цен на бензин и дизель

На фоне "газовых" протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Источник: сайт президента Казахстана

Детали: Также поручается ввести государственное ценовое регулирование социально значимых продовольственных товаров. Решения будут приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

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Что предшествовало: Токаев отправил правительство в отставку.

Предыстория:

Со 2 января в стране длились протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).

4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.

Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

В Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.