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В Казахстане вводится временное госрегулирование цен на бензин и дизель

Среда, 5 января 2022, 06:13
В Казахстане вводится временное госрегулирование цен на бензин и дизель
ФОТО: GETTY IMAGES

На фоне "газовых" протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Источник: сайт президента Казахстана

Детали: Также поручается ввести государственное ценовое регулирование социально значимых продовольственных товаров. Решения будут приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

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Что предшествовало: Токаев отправил правительство в отставку.

Предыстория:

  • Со 2 января в стране длились протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
  • 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
  • Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • В Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.

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Темы: газценыКазахстан
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