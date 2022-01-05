В Казахстане вводится временное госрегулирование цен на бензин и дизель

На фоне "газовых" протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Источник: сайт президента Казахстана

Детали: Также поручается ввести государственное ценовое регулирование социально значимых продовольственных товаров. Решения будут приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

Что предшествовало: Токаев отправил правительство в отставку.

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