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Президент Польши утвердил упрощение трудоустройства украинцев

Среда, 5 января 2022, 13:29
Президент Польши утвердил упрощение трудоустройства украинцев
Анджей Дуда. Фото gov.pl

Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд изменений в законы, упрощающие трудоустройство иностранных граждан, в частности украинцев.

Об этом 4 января проинформировала канцелярия польского президента, сообщает "Европейская правда".

Согласно изменениям, граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не 6 месяцев, как это было раньше, а 2 года без разрешения на работу, а на основании декларации о поручении работы.

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До сих пор право на поручение работы иностранцу позволяло трудоустройство в Польше в течение шести месяцев в году, получение следующей декларации требовало полугодового перерыва.

Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.

От иностранца при подаче заявления на "карту пребывания" больше не потребуют наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого хватит информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной заработной платы в Польше.

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Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.

Кроме того, в перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.

Новые правила начнут действовать через 14 дней после их публикации в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.

Читайте подробнее о новых изменениях в статье Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины

Темы: Польшаукраинцыробота
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