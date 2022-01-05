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Глава МИД Франции: РФ заплатит высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины

Среда, 5 января 2022, 16:11
Глава МИД Франции: РФ заплатит высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото Getty Images

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за активное участие европейцев в переговорах с Россией по европейской безопасности и предупредил Москву о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в заявлении министра.

Ле Дриан отметил важность тесной координации между европейцами накануне дискуссий с РФ в различных форматах, запланированных на следующую неделю, а также учитывая неформальную встречу министров иностранных дел Европейского союза в Бресте 13 и 14 января.

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"В этом отношении я отметил ответственность европейцев за вклад и активное участие в подготовке и проведении этих переговоров с Россией, ведь на кону стоят их собственные интересы безопасности. Требовательный диалог с Россией, основанный на параметрах, которые, по нашему мнению, отвечают нашим интересам коллективной безопасности, полезен и необходим для повышения стратегической стабильности в Европе", – отметил министр.

Он также напомнил о заявлении последнего саммита ЕС, в котором утверждается, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и за нее придется заплатить высокую цену, в частности, могут быть введены новые ограничительные меры.

Министр также заявил о том, что Франция будет продолжать усилия в рамках Нормандского формата для достижения деэскалации напряженности в Украине и продвижения вперед к выполнению Минских соглашений, которые остаются единственной согласованной основой для продолжительного разрешения кризиса.

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"Наши усилия вместе с Германией для достижения этого являются тотальными и будут продолжаться в ближайшие дни и недели", – заявил Ле Дриан.

Напомним, 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

Темы: ФранцияРосcияУкраинаДонбасс
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