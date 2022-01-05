Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Франции: РФ заплатит высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины

Среда, 5 января 2022, 17:11
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото Getty Images

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за активное участие европейцев в переговорах с Россией по европейской безопасности и предупредил Москву о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в заявлении министра.

Ле Дриан отметил важность тесной координации между европейцами накануне дискуссий с РФ в различных форматах, запланированных на следующую неделю, а также учитывая неформальную встречу министров иностранных дел Европейского союза в Бресте 13 и 14 января.

"В этом отношении я отметил ответственность европейцев за вклад и активное участие в подготовке и проведении этих переговоров с Россией, ведь на кону стоят их собственные интересы безопасности. Требовательный диалог с Россией, основанный на параметрах, которые, по нашему мнению, отвечают нашим интересам коллективной безопасности, полезен и необходим для повышения стратегической стабильности в Европе", – отметил министр.

Он также напомнил о заявлении последнего саммита ЕС, в котором утверждается, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и за нее придется заплатить высокую цену, в частности, могут быть введены новые ограничительные меры.

Министр также заявил о том, что Франция будет продолжать усилия в рамках Нормандского формата для достижения деэскалации напряженности в Украине и продвижения вперед к выполнению Минских соглашений, которые остаются единственной согласованной основой для продолжительного разрешения кризиса.

"Наши усилия вместе с Германией для достижения этого являются тотальными и будут продолжаться в ближайшие дни и недели", – заявил Ле Дриан.

Напомним, 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

Темы: ФранцияРосcияУкраинаДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Все новости...
Франция
Франция обновила рекорд заражений: 270 тысяч в сутки
Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых
Ермак рассказал, о чем говорил с представителями Франции и Германии
Последние новости
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
21:25
обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Все новости...