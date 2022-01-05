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Глава МЗС Франції: РФ заплатить високу ціну за подальшу агресію проти України

Середа, 5 січня 2022, 17:11
Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. Фото Getty Images

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан виступив за активну участь європейців у переговорах з Росією щодо європейської безпеки і попередив Москву про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві міністра.

Ле Дріан наголосив на важливості тісної координації між європейцями напередодні дискусій з РФ у різних форматах, запланованих на наступний тиждень, а також з огляду на неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу в Бресті 13 та 14 січня.

"У цьому відношенні я наголосив на відповідальності європейців за внесок і активну участь у підготовці та проведенні цих переговорів з Росією, адже на кону стоять їхні власні інтереси безпеки. Вимогливий діалог з Росією, заснований на параметрах, які, на нашу думку, відповідають нашим інтересам колективної безпеки, корисний і необхідний для підвищення стратегічної стабільності в Європі", – зазначив міністр.

Він також нагадав про заяву останнього саміту ЄС, в якій стверджується, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме значні наслідки і за неї доведеться заплатити високу ціну, зокрема, можуть бути запроваджені нові обмежувальні заходи.

Міністр також заявив про те, що Франція продовжуватиме зусилля в рамках Нормандського формату для досягнення деескалації напруженості в Україні та просування вперед до виконання Мінських угод, які залишаються єдиною узгодженою основою для довготривалого вирішення кризи.

"Наші зусилля разом з Німеччиною для досягнення цього є тотальними і триватимуть у найближчі дні та тижні", – заявив Ле Дріан.

Нагадаємо, 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.

Теми: ФранціяРосіяУкраїнаДонбас


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