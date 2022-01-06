МВД Казахстана заявило о смерти восьми силовиков во время беспорядков

Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что в ходе беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Источник: Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана

Детали: Еще 317 силовиков получили ранения.

В ведомстве заявили, что "от рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей" и что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами.

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