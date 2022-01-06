Кто будет кормить армию? Минобороны объявило тендеры

Министерство обороны Украины объявило о начале процедуры закупки услуг по организации питания в Вооруженных Силах согласно годовому плану закупок на 2022 год.

Источник: Минобороны

Детали: Соответствующая документация размещена в системе "Прозорро". Указано, что закупки будут проводиться по новым процедурам, которые определены законом Украины "Об оборонных закупках" и вступили в силу 1 января 2022 года.

Отмечено, что 16 декабря 2021 года после согласования годового плана закупок комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, годовой объем услуг по организации питания был распределен на 12 лотов, ожидаемой стоимостью от 275,8 млн гривен до 388,4 млн гривен . Процедура закупки начата по всем 12 лотам.

Отмечается, что лоты сформированы по содержательно-территориальному принципу, в соглашениях с поставщиками предусмотрены условия, гарантирующие непрерывное обеспечение военных качественным питанием даже при форсмажорных обстоятельствах.

Прямая речь министра обороны Алексея Резникова: "Я неоднократно подчеркивал, что считаю необходимым демонополизировать закупки в сфере обороны, в частности, это касается питания. Ситуация, когда поставки зависят от одной компании, тотально доминирующей в этом сегменте, недопустима. Даже если компания надлежаще выполняет свои обязанности по договорам, такая зависимость — это большие риски и уязвимость, которые следует исключить.

Создавая условия для свободной конкуренции по прозрачным правилам, мы повышаем устойчивость процессов в армии. Одновременно мы закладываем достаточно жесткие условия контроля качества питания".

Прямая речь заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова: "Опыт свидетельствует, что попытка преодолеть монополистов часто сопровождается судебными исками, попытками заблокировать тендеры или сорвать поставки. Поэтому предусмотрен механизм, чтобы гарантировать непрерывность питания. Лоты сформированы таким образом, чтобы обеспечить резервный вариант в случае, когда какой-либо из поставщиков не может или не хочет выполнить свои обязательства.

Сколько будет поставщиков — неизвестно, их может быть три, пять или двенадцать.В любом случае есть алгоритм, определяющий резервный план для каждой военной части. Следующий шаг после демонополизации — повышение качества питания, анализ технологических карт, выстраивание системы контроля за приготовлением пищи. Будет нулевая толерантность к коррупции".