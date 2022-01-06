В Казахстан прибыли "миротворцы Лукашенко" – СМИ

Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан: подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76.

Источник: российский телеканал "Мир 24"

Детали: По данным российского СМИ, в составе – рота витебских бойцов-десантников.

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Ранее решение направить в Казахстан миротворцев утвердил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, минувшей ночью шло обсуждение, а затем и подготовка этих "миротворческих сил" войск ОДКБ.

"Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику перебросить… Поэтому идет туда переброс войск эшелонами из Москвы и наши ребята будут из Минска вылетать", - отметил он.

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Министр обороны республики Беларусь Виктор Хренин пояснил, что подразделение, направляющееся в Казахстан, "прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач". По словам министра, оно укомплектовано только военнослужащими по контракту.

Что предшествовало: 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". РФ позиционирует ОДКБ в качестве альтернативы НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Ранее не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

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