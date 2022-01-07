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Количество привитых против Covid украинцев приближается к 50%

Пятница, 7 января 2022, 09:19
Фото КГГА

По состоянию на 7 января 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против коронавируса.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки 6 января в Украине еще 71 841 человек был вакцинирован против коронавируса. Первую дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек. Дополнительную – 388, а бустерную – 4 620 человек.

С начала вакцинальной кампании привито уже 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, обе дозы – 13 950 698 человек, дополнительную – 5 787 и бустерную дозу – 16 216 человек. Всего сделано 28 773 017 прививок.

Ведомство подсчитало, что 44,9% взрослого населения страны уже получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

Напомним:

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.
  • Уже с 8 января бустерную дозу вакцины против ковидов будут вводить всем желающим.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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