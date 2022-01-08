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Британия назвала неприемлемым наращивание войск РФ на границе с Украиной и в Крыму

Суббота, 8 января 2022, 12:47
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Наращивание российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по итогам видеооконференции с участием глав МИД НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Нет никакого оправдания агрессивной и ничем не спровоцированной позиции в отношении Украины. Мы вместе с нашими союзниками по НАТО призываем Россию прекратить свою злонамеренную деятельность и присоединиться к международным соглашениям, которые она добровольно подписала", - говорится в заявлении британского МИД.

Трасс заявила, что российскому правительству необходимо снизить напряженность, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои обязательства по обеспечению прозрачности военной деятельности.

"Мы будем защищать демократию в Восточной Европе и во всем мире. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы ясно понимаем, что любое вторжение России было бы крупной стратегической ошибкой, за которую придется дорого заплатить", - сказала она.

Как сообщалось, на следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

Темы: ВеликобританияРосcия
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