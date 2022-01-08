В Пакистане туристы застряли в авто из-за снега: минимум 21 погибший

По меньшей мере 21 человек погиб на севере Пакистана, застряв в автомобилях в результате сильного снегопада.

Источник: ВВС

Детали: По словам министра внутренних дел Шейха Рашида, около 1000 автомобилей застряли на шоссе во время снежной бури.

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Сообщается, что военные пытаются расчистить дороги и спасти тех, кто все еще находится в ловушке возле города Мурри на вершине холма.

Мурри - горный курортный город к северу от столицы Исламабада.

За последние дни более 100 тысяч автомобилей въехали в Мурри, чтобы увидеть необычно сильный снегопад. По данным полиции, это вызвало огромные пробки на дорогах, ведущих в город и из него.

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Полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях, но пока неясно, как погибли остальные.

В настоящее время этот район объявлен зоной стихийного бедствия.

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