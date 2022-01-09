Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Евросоюз: внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет Казахстана

Воскресенье, 9 января 2022, 09:22
Евросоюз: внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет Казахстана
Жозеп Борель, фото Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил о готовности ЕС помочь в урегулировании кризиса в Казахстане и подчеркнул, что внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость страны.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС 8 января заявлении Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Мы готовы помочь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Реклама:

Боррель отметил, что ЕС озабочен насилием, вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане.

"Мы глубоко сожалеем из-за гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях", - заявил он.

Глава дипломатии ЕС призвал власти Казахстана выполнить свои обязательства, включая уважение прав человека и основных свобод граждан.

ВИДЕО ДНЯ

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которую неофициально называют "российским НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахстанских властей.

Утром 6 января в ОДКБ сообщили, что первые российские подразделения уже прибыли в страну и приступили к выполнению задач.

Детальнее о ситуации в Казахстане читайте в статье - Не оккупация, но интервенция: какой статус у войск Путина в Казахстане

Темы: КазахстанЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: