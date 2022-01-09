Евросоюз: внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет Казахстана

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил о готовности ЕС помочь в урегулировании кризиса в Казахстане и подчеркнул, что внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость страны.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС 8 января заявлении Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Мы готовы помочь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Боррель отметил, что ЕС озабочен насилием, вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане.

"Мы глубоко сожалеем из-за гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях", - заявил он.

Глава дипломатии ЕС призвал власти Казахстана выполнить свои обязательства, включая уважение прав человека и основных свобод граждан.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которую неофициально называют "российским НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахстанских властей.

Утром 6 января в ОДКБ сообщили, что первые российские подразделения уже прибыли в страну и приступили к выполнению задач.

Детальнее о ситуации в Казахстане читайте в статье - Не оккупация, но интервенция: какой статус у войск Путина в Казахстане