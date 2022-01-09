Євросоюз: зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет Казахстану

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель заявив про готовність ЄС допомогти у врегулюванні кризи в Казахстані і наголосив, що зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет та незалежність країни.

Про це йдеться в опублікованій на сайті Ради ЄС 8 січня заяві Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Ми готові допомогти у мирному врегулюванні кризи. Зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет та незалежність Казахстану, а також основні права всіх громадян", - сказано у заяві верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Боррель зазначив, що ЄС стурбований насильством, яке спалахнуло після мирних протестів у Казахстані.

"Ми глибоко шкодуємо через загибель людей і рішуче засуджуємо широкомасштабні акти насильства. Важливо запобігти подальшій ескалації, уникати будь-якого підбурювання до насильства, завжди виявляти стриманість та уникати використання заворушень в інших цілях", - заявив він.

Глава дипломатії ЄС закликав владу Казахстану виконати свої зобов'язання, включаючи повагу прав людини та основних свобод громадян.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію в Казахстан на запит чинної казахстанської влади.

Вранці 6 січня в ОДКБ повідомили, що перші російські підрозділи вже прибули до країни та розпочали виконання завдань.

Детально про ситуацію в Казахстані читайте у статті - "Не окупація, але інтервенція: який статус мають війська Путіна у Казахстані"