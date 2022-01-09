Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией, но не численности войск НАТО.

Источник: Блинкен в интервью ABC News

Прямая речь: "Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если они будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы".

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Детали: По словам госсекретаря США, "могут быть основания для продления" Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, из которого вышла администрация Трампа и в нарушении которого США обвиняют РФ.

"Также есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, могут дать основания для снижения напряженности", — сказал Блинкен.

В то же время он подчеркнул, что США не рассматривают вопрос численности войск.

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"Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", - сказал госсекретарь США.

На вопрос ведущего, считает ли он, что Путин уже принял решение взять Украину под свой контроль, Блинкен ответил, что еще не уверен.

"Мы предложили ему два пути. Один — через дипломатию и диалог. Другой — через сдерживание и масштабные последствия для России, если она возобновит свою агрессию против Украины. И мы собираемся проверить, какой путь хочет выбрать президент Путин, на этой неделе", - сказал Блинкен.

Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности". Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на переговоры, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.