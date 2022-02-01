США получили ответ России по "гарантиям безопасности" – СМИ
Соединенные Штаты получили ответ от России по поводу "гарантий безопасности".
Источник: The Washington Post, CNN, The Associated Press
Детали: Российское правительство направило письменный ответ на предложение США о деэскалации кризиса в Украине, это анонимно подтвердили AP три представителя администрации Байдена.
Ответ из Москвы поступил накануне запланированного во вторник телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Представитель Госдепартамента сказал CNN, что "было бы непродуктивно обнародовать ответ, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ".
"Мы остаемся полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - добавил представитель Госдепартамента.
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Напомним: Представительница США в Совбезе ООН заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.
Предыстория:
- Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что будет оказывать усиленное давление на россиян в Совбезе ООН касательно наращивания войск вдоль украинских границ.
- В США заявили, что завершили формирование перечня лиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, против которых будут введены строгие санкции в случае усиления агрессии против Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что тотальная мобилизация украинцев не нужна, ведь сил территориальной обороны достаточно для усиления обороноспособности. Кроме того, по его мнению, потребности во введении военного положения в Украине также нет.
- Правительство Великобритании пригрозило, что в случае нападения на Украину окружение Путина потеряет свои активы в Британии, в частности недвижимость в Лондоне.