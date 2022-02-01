США получили ответ России по "гарантиям безопасности" – СМИ

БЛИНКЕН (CЛЕВА) И ЛАВРОВ (CПРАВА) ЖМУТ РУКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСТРЕЧИ В ЖЕНЕБЕ 21 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. ФОТО: МИД РФ, GETTY IMAGES

Соединенные Штаты получили ответ от России по поводу "гарантий безопасности".

Источник: The Washington Post, CNN, The Associated Press

Детали: Российское правительство направило письменный ответ на предложение США о деэскалации кризиса в Украине, это анонимно подтвердили AP три представителя администрации Байдена.

Ответ из Москвы поступил накануне запланированного во вторник телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Представитель Госдепартамента сказал CNN, что "было бы непродуктивно обнародовать ответ, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ".

"Мы остаемся полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - добавил представитель Госдепартамента.

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Напомним: Представительница США в Совбезе ООН заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.

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