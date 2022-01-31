Совбез будет давить на Россию – постпред Штатов при ООН
Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совет Безопасности будет оказывать сильное давление на Россию, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.
Источник: Томас-Гринфилд, цитирует The Associated Press
Прямая речь: "Наши голоса (США и союзников – ред.) едины в призывах россиян дать объяснения".
"…мы готовы выслушать их (россиян – ред.), но не будем отвлекаться на их пропаганду".
Детали: Томас-Гринфилд уточнил, что Совет Безопасности готов к давлению на Россию, поскольку опасается его вторжения в Украину.
Что предшествовало: Соединенные Штаты созывают заседания Совета Безопасности ООН по поводу "угрожающего поведения России" и "наращивания российских войск на границах Украины и в Беларуси".
Россия сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.
Предыстория:
- 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.
- В то же время, в интервью "The Washington Post" Зеленский допустил, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, – и это будет началом крупномасштабной войны.
- Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
- Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.