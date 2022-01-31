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Совбез будет давить на Россию – постпред Штатов при ООН

Понедельник, 31 января 2022, 04:48
Томас-Гринфилд, фото: Getty Images

Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совет Безопасности будет оказывать сильное давление на Россию, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

Источник: Томас-Гринфилд, цитирует The Associated Press

Прямая речь: "Наши голоса (США и союзников – ред.) едины в призывах россиян дать объяснения".

"…мы готовы выслушать их (россиян – ред.), но не будем отвлекаться на их пропаганду".

Детали: Томас-Гринфилд уточнил, что Совет Безопасности готов к давлению на Россию, поскольку опасается его вторжения в Украину.

Что предшествовало: Соединенные Штаты созывают заседания Совета Безопасности ООН по поводу "угрожающего поведения России" и "наращивания российских войск на границах Украины и в Беларуси".

Россия сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

Предыстория:

  • 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.
  • В то же время, в интервью "The Washington Post" Зеленский допустил, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, – и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

Темы: ООНСШАРосcия


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