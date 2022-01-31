Совбез будет давить на Россию – постпред Штатов при ООН

Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совет Безопасности будет оказывать сильное давление на Россию, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

Источник: Томас-Гринфилд, цитирует The Associated Press

Прямая речь: "Наши голоса (США и союзников – ред.) едины в призывах россиян дать объяснения".

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"…мы готовы выслушать их (россиян – ред.), но не будем отвлекаться на их пропаганду".

Детали: Томас-Гринфилд уточнил, что Совет Безопасности готов к давлению на Россию, поскольку опасается его вторжения в Украину.

Что предшествовало: Соединенные Штаты созывают заседания Совета Безопасности ООН по поводу "угрожающего поведения России" и "наращивания российских войск на границах Украины и в Беларуси".

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Россия сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

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