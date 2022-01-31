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Россия планирует увеличить количество солдат в Беларуси до 30 тысяч – США в ООН

Понедельник, 31 января 2022, 18:14

Представительница США в Совбезе ООН заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.

Источник: представительница США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд

Прямая речь Томас-Гринфилд: "Сегодняшняя российская агрессия грозит не только Украине, но и всей Европе.

У нас есть доказательства, что Россия планирует собрать около 30 тысяч военных к середине февраля вдоль границы Украины и Белоруссии. Следовательно, они смогут достичь Киева в течение 2 часов".

Детали: Представительница США призвала Россию избрать дипломатический путь деэскалации и отвести войска.

Кроме того, по ее словам, количество российских войск, накопленных вдоль границ Украины, является самой большой мобилизацией войск в Европе за последнее десятилетие.

Томас-Гринфилд напомнила, что Россия за последние несколько месяцев накопила большое количество артиллерии, баллистических ракет, разведывательных подразделений, танков и другой военной техники вблизи Украины.

Также американская дипломат напомнила, что Россия уже аннексировала Крымский полуостров, который является территорией Украины, и разожгла войну в Донецкой и Луганской областях.

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Предыстория: 

  • Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что будет оказывать усиленное давление на россиян в Совбезе ООН касательно наращивания войск вдоль украинских границ.
  • В США заявили, что завершили формирование перечня лиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, против которых будут введены строгие санкции в случае усиления агрессии против Украины.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что тотальная мобилизация украинцев не нужна, ведь сил территориальной обороны достаточно для усиления обороноспособности. Кроме того, по его мнению, потребности во введении военного положения в Украине также нет.
  • Правительство Великобритании пригрозило, что в случае нападения на Украину окружение Путина потеряет свои активы в Британии, в частности недвижимость в Лондоне.

Денис Карловский, УП
Темы: ООНРосcияСШАБеларусь


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