Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия планирует увеличить количество солдат в Беларуси до 30 тысяч – США в ООН

Понедельник, 31 января 2022, 17:14
Россия планирует увеличить количество солдат в Беларуси до 30 тысяч – США в ООН

Представительница США в Совбезе ООН заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.

Источник: представительница США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд

Прямая речь Томас-Гринфилд: "Сегодняшняя российская агрессия грозит не только Украине, но и всей Европе.

Реклама:

У нас есть доказательства, что Россия планирует собрать около 30 тысяч военных к середине февраля вдоль границы Украины и Белоруссии. Следовательно, они смогут достичь Киева в течение 2 часов".

Детали: Представительница США призвала Россию избрать дипломатический путь деэскалации и отвести войска.

Кроме того, по ее словам, количество российских войск, накопленных вдоль границ Украины, является самой большой мобилизацией войск в Европе за последнее десятилетие.

ВИДЕО ДНЯ

Томас-Гринфилд напомнила, что Россия за последние несколько месяцев накопила большое количество артиллерии, баллистических ракет, разведывательных подразделений, танков и другой военной техники вблизи Украины.

Также американская дипломат напомнила, что Россия уже аннексировала Крымский полуостров, который является территорией Украины, и разожгла войну в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также: Три вопроса о широкомасштабной войне с Россией

Предыстория: 

  • Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что будет оказывать усиленное давление на россиян в Совбезе ООН касательно наращивания войск вдоль украинских границ.
  • В США заявили, что завершили формирование перечня лиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, против которых будут введены строгие санкции в случае усиления агрессии против Украины.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что тотальная мобилизация украинцев не нужна, ведь сил территориальной обороны достаточно для усиления обороноспособности. Кроме того, по его мнению, потребности во введении военного положения в Украине также нет.
  • Правительство Великобритании пригрозило, что в случае нападения на Украину окружение Путина потеряет свои активы в Британии, в частности недвижимость в Лондоне.

Денис Карловский, УП
Темы: ООНРосcияСШАБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ООН
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
В Совбезе ООН считают, что переговоры с РФ должны базироваться на выводе войск из Украины
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: