Россия планирует увеличить количество солдат в Беларуси до 30 тысяч – США в ООН
Представительница США в Совбезе ООН заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.
Источник: представительница США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд
Прямая речь Томас-Гринфилд: "Сегодняшняя российская агрессия грозит не только Украине, но и всей Европе.
У нас есть доказательства, что Россия планирует собрать около 30 тысяч военных к середине февраля вдоль границы Украины и Белоруссии. Следовательно, они смогут достичь Киева в течение 2 часов".
Детали: Представительница США призвала Россию избрать дипломатический путь деэскалации и отвести войска.
Кроме того, по ее словам, количество российских войск, накопленных вдоль границ Украины, является самой большой мобилизацией войск в Европе за последнее десятилетие.
Томас-Гринфилд напомнила, что Россия за последние несколько месяцев накопила большое количество артиллерии, баллистических ракет, разведывательных подразделений, танков и другой военной техники вблизи Украины.
Также американская дипломат напомнила, что Россия уже аннексировала Крымский полуостров, который является территорией Украины, и разожгла войну в Донецкой и Луганской областях.
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Предыстория:
- Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что будет оказывать усиленное давление на россиян в Совбезе ООН касательно наращивания войск вдоль украинских границ.
- В США заявили, что завершили формирование перечня лиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, против которых будут введены строгие санкции в случае усиления агрессии против Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что тотальная мобилизация украинцев не нужна, ведь сил территориальной обороны достаточно для усиления обороноспособности. Кроме того, по его мнению, потребности во введении военного положения в Украине также нет.
- Правительство Великобритании пригрозило, что в случае нападения на Украину окружение Путина потеряет свои активы в Британии, в частности недвижимость в Лондоне.