Россия планирует увеличить количество солдат в Беларуси до 30 тысяч – США в ООН

Представительница США в Совбезе ООН заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.

Источник: представительница США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд

Прямая речь Томас-Гринфилд: "Сегодняшняя российская агрессия грозит не только Украине, но и всей Европе.

У нас есть доказательства, что Россия планирует собрать около 30 тысяч военных к середине февраля вдоль границы Украины и Белоруссии. Следовательно, они смогут достичь Киева в течение 2 часов".

Детали: Представительница США призвала Россию избрать дипломатический путь деэскалации и отвести войска.

Кроме того, по ее словам, количество российских войск, накопленных вдоль границ Украины, является самой большой мобилизацией войск в Европе за последнее десятилетие.

Томас-Гринфилд напомнила, что Россия за последние несколько месяцев накопила большое количество артиллерии, баллистических ракет, разведывательных подразделений, танков и другой военной техники вблизи Украины.

Также американская дипломат напомнила, что Россия уже аннексировала Крымский полуостров, который является территорией Украины, и разожгла войну в Донецкой и Луганской областях.

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