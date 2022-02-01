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Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня

Вторник, 1 февраля 2022, 05:45
фото: Раді Свобода

В период с вечера 28 по вечера 30 января на Донбассе Миссия ОБСЕ зафиксировала 356 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: За отчетный период в Донецкой области Миссия ОБСЕ зафиксировала 213 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов (8 взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районах юго-юго-восточнее н. п. Чермалик (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка), а также к северу и северо-северо-востоку от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области зарегистрировано 11 нарушений режима прекращения огня (некоторые также вблизи Широкино).

В этот же период в Луганской области Миссия зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 1 взрыв в воздухе, 18 выстрелов с последующими разрывами боеприпасов, а также 47 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошло около участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска); а также восточнее участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).

За предыдущий отчетный период в этой области зарегистрировано 19 нарушений режима прекращения огня (все – вблизи участка разведения в районе Золотого).

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна


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