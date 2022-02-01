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Нардеп Воронько, у которого были обыски, ушел из "Слуги народа"

Вторник, 1 февраля 2022, 11:37
Нардеп Воронько, у которого были обыски, ушел из Слуги народа
Олег Воронько. Фото c Facebook

Нардеп от "Слуги народа" и член межфракционного объединения "Разумная политика" Олег Воронько вышел из фракции "Слуга народа".

Источник: Воронько на заседании парламента 1 февраля, Укринформ со ссылкой на заявление Воронько в кулуарах ВР

Прямая речь депутата: "Я, Воронько Олег, принял решение выйти из фракции "Слуга народа"... Заявление о выходе из фракции я еще не передал руководству, но сегодня сделаю это".

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Детали: По словам Воронько, "власть начала травить депутатов, имеющих собственную точку зрения на то, что на самом деле происходит в стране, давить на тех, кто решил поддержать объединение "Разумная политика" и кто считает нужным голосовать, так как говорит совесть, а не так, как хотят в Офисе президента".

Он добавил, что после его вступления в команду экс-спикера Дмитрия Разумкова "в Офисе президента совсем снесло крышу", потому что утром 28 января прошли "одновременные обыски с привлечением вооруженных спецназначенцев" у него дома, в доме его сына, его родственников и друзей.

Воронько назвал это "акцией запугивания несогласных с позицией Банковой депутатов монобольшинства" и "преследованием политических оппонентов".

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После обеда спикер ВР зачитал заявление Воронько о выходе из "Слуги народа".

Для справки: Воронько входит в состав фракции "Слуга народа" и является членом МФО "Разумная политика".

Предыстория: 

  • Государственное бюро расследований 28 января проводило обыски у народного депутата Олега Воронько, который входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Разумная политика". Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по факту подделки документов. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаВерховная РадаРазумков Дмитрий
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