Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сто работников СМИ пострадали в 2021 году в инцидентах – НСЖУ

Вторник, 1 февраля 2022, 12:27
Сто работников СМИ пострадали в 2021 году в инцидентах – НСЖУ
Инцидент в "Укрэксимбанке" с участием журналистов проекта "Схемы" - скриншот

В 2021 году произошло 70 случаев физической агрессии по отношению к украинским журналистам, 100 работников украинских СМИ пострадали во время инцидентов с применением силы.

Источник: данные Национального союза журналистов, глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook

Детали: Национальный союз журналистов (НСЖУ) и его партнеры фиксировали акты агрессии в рамках "Индекса физической безопасности журналистов".

Реклама:

Цифры 2021 года почти равны показателям 2020 года, когда в 77 эпизодах насилия пострадал 101 журналист.

Определенное уменьшение уровня агрессии эксперты НСЖУ связывают с адаптацией общества к карантинным ограничениям, введение которых влекло за собой психологическое напряжение и провоцировало дополнительную агрессию к работникам СМИ.

Первые места в антирейтинге проявлений физической агрессии стабильно занимают столичный регион (20 случаев в Киеве и Киевской области) и Одесская область (8 случаев). Также высокие показатели зафиксированы в прошлом году в Харьковской (5 случаев) и Житомирской (4 случая) областях.

ВИДЕО ДНЯ

Довольно высоким остается уровень физической агрессии по отношению к женщинам-журналисткам: в 2021 году пострадали 25 медийниц (в 2020 году – 36).

Представители правоохранительных органов в прошлом году применили силу в отношении журналистов в 4 эпизодах (в позапрошлом году – в 6), а депутаты и чиновники – в 12 (в позапрошлом – только в 4). Два случая произошли с применением оружия.

По данным НСЖУ, в Украине каждые 5 дней случается инцидент с применением силы к журналистам: это избиения, сожженные машины, поврежденная аппаратура.

 

Эксперты констатируют определенный упадок веры у медийщиков в действенность обращений за помощью в правоохранительные и судебные органы.

В то же время, они заметили прогресс в реагировании правоохранительной системы на преступления против журналистов, полиция оперативно начинает расследование и квалифицирует препятствования и нападения по "журналистским" статьям Уголовного кодекса.

Справка: "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. Индекс составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Темы: СМИправа человекаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СМИ
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: