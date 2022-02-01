Сто работников СМИ пострадали в 2021 году в инцидентах – НСЖУ

В 2021 году произошло 70 случаев физической агрессии по отношению к украинским журналистам, 100 работников украинских СМИ пострадали во время инцидентов с применением силы.

Источник: данные Национального союза журналистов, глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook

Детали: Национальный союз журналистов (НСЖУ) и его партнеры фиксировали акты агрессии в рамках "Индекса физической безопасности журналистов".

Цифры 2021 года почти равны показателям 2020 года, когда в 77 эпизодах насилия пострадал 101 журналист.

Определенное уменьшение уровня агрессии эксперты НСЖУ связывают с адаптацией общества к карантинным ограничениям, введение которых влекло за собой психологическое напряжение и провоцировало дополнительную агрессию к работникам СМИ.

Первые места в антирейтинге проявлений физической агрессии стабильно занимают столичный регион (20 случаев в Киеве и Киевской области) и Одесская область (8 случаев). Также высокие показатели зафиксированы в прошлом году в Харьковской (5 случаев) и Житомирской (4 случая) областях.

Довольно высоким остается уровень физической агрессии по отношению к женщинам-журналисткам: в 2021 году пострадали 25 медийниц (в 2020 году – 36).

Представители правоохранительных органов в прошлом году применили силу в отношении журналистов в 4 эпизодах (в позапрошлом году – в 6), а депутаты и чиновники – в 12 (в позапрошлом – только в 4). Два случая произошли с применением оружия.

По данным НСЖУ, в Украине каждые 5 дней случается инцидент с применением силы к журналистам: это избиения, сожженные машины, поврежденная аппаратура.

Эксперты констатируют определенный упадок веры у медийщиков в действенность обращений за помощью в правоохранительные и судебные органы.

В то же время, они заметили прогресс в реагировании правоохранительной системы на преступления против журналистов, полиция оперативно начинает расследование и квалифицирует препятствования и нападения по "журналистским" статьям Уголовного кодекса.

Справка: "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. Индекс составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.