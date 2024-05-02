Смерть украинца в Будапеште: посольство выясняет обстоятельства трагедии

Посольство Украины в Венгрии пытается выяснить обстоятельства недавних трагических событий в венгерской столице Будапешт. Там от ножевых ранений скончался украинский гражданин.

Источник: пресс-служба МИД Украины в комментарии "Европейской правде"

Детали: В пресс-службе отметили, что министерству известно о гибели гражданина Украины в столице Венгрии. "Дополнительные обстоятельства выясняет посольство", – рассказали в МИД в комментарии "ЕП".

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Накануне полиция Будапешта сообщила, что задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 48-летнего украинца.

1 мая венгерские правоохранители получили сообщение о стычке между двумя мужчинами, один из которых истекал кровью.

По предварительной информации, 44-летний казах во время ссоры нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Он скончался на месте.

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Открыто уголовное производство по подозрению в убийстве.

Венгерское RTL Híradó сообщило, что оба мужчины работали водителями грузовиков. В момент трагедии они находились на территории транспортной компании.

Напомним: Недавно произошло несколько резонансных убийств украинцев за границей. Двое украинских военных погибли в апреле в немецкой Баварии в результате ножевых ранений, 57-летнему подозреваемому россиянину избрали меру пресечения.

В феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения молодых людей. Вскоре в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.