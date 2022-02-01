Зеленский предложил отменить военный призыв – указ
Вторник, 1 февраля 2022, 13:58
Президент Владимир Зеленский предлагает приступить к подготовке законопроекта об отмене обязательного призыва через 2 года с постепенным переходом на контрактную основу.
Источник: указ президента №36/2022
Дословно: "Обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".
Детали: Указ вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
Такое предложение президента появилось в контексте планов постепенного перехода на формирование личного состава Вооруженных Сил на контрактной основе.
Предыстория:
- Указ по усилению обороноспособности президент подписал за трибуной в парламенте во время открытия очередной сессии. Среди его положений также увеличение заработной платы военным и увеличение войска на 100 тыс. солдат. Зеленский сказал, что такой указ появился не "потому что скоро война, а потому, чтобы был мир".
- В 2021 году Верховная Рада увеличила численность армии с 250 тыс. до 261 тыс. человек.
- В 2019 году тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что хотел бы упразднить обязательный призыв граждан в армию. Однако уже в феврале 2020 его заместитель сказал, что планов отмены призыва нет.
- В октябре 2020 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак снова повторил тезис, что у армии есть планы отказаться от обязательного призыва, но сначала "надо сформировать полноценную систему резерва и научить каждого гражданина защищать свой дом".
- В октябре 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович подписывал указ о якобы "последнем призыве в армию". Тогдашние власти планировали отменить призыв граждан в армию. После Революции достоинства, российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе планы изменились.
Украинская правда