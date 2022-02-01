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Зеленский предложил отменить военный призыв – указ

Вторник, 1 февраля 2022, 12:58
Зеленский предложил отменить военный призыв – указ
Иллюстративное фото минобороны

Президент Владимир Зеленский предлагает приступить к подготовке законопроекта об отмене обязательного призыва через 2 года с постепенным переходом на контрактную основу.

Источник: указ президента №36/2022

Дословно: "Обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

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Детали: Указ вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Такое предложение президента появилось в контексте планов постепенного перехода на формирование личного состава Вооруженных Сил на контрактной основе.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Указ по усилению обороноспособности президент подписал за трибуной в парламенте во время открытия очередной сессии. Среди его положений также увеличение заработной платы военным и увеличение войска на 100 тыс. солдат. Зеленский сказал, что такой указ появился не "потому что скоро война, а потому, чтобы был мир".
  • В 2021 году Верховная Рада увеличила численность армии с 250 тыс. до 261 тыс. человек.
  • В 2019 году тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что хотел бы упразднить обязательный призыв граждан в армию. Однако уже в феврале 2020 его заместитель сказал, что планов отмены призыва нет.
  • В октябре 2020 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак снова повторил тезис, что у армии есть планы отказаться от обязательного призыва, но сначала "надо сформировать полноценную систему резерва и научить каждого гражданина защищать свой дом".
  • В октябре 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович подписывал указ о якобы "последнем призыве в армию". Тогдашние власти планировали отменить призыв граждан в армию. После Революции достоинства, российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе планы изменились.

Украинская правда
Темы: призывармияВооруженные силыЗеленский
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