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Украина, Польша и Британия: украинцы ответили, как относятся к такому военному союзу

Вторник, 1 февраля 2022, 14:07
Украина, Польша и Британия: украинцы ответили, как относятся к такому военному союзу
фото: MFA.GOV.U

По результатам январского социологического опроса 61% украинцев поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 21-23 января

Дословно: "По результатам опроса, 61% поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании.

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Отрицательно относятся к этой инициативе 21%, безразлично – 12%".

Детали: Социологи сообщили, что больше поддерживают идею создания такого объединения жители западных и центральных регионов, а также Киева (уровень поддержки от 65% до 76%).

В южных областях поддерживают – 51%, не поддерживают – 31%, а на востоке – 40%, не поддерживают – 38%.

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Наиболее поддерживают идею создания союза избиратели партий "Европейская солидарность", "Свобода" и "Сила и честь" (уровень поддержки более 80%).

 

Опрос проводился среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: ПольшаУкраинаВеликобританияопрос
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