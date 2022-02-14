Оснований для введения военного положения нет – Резников

Министр обороны Алексей Резников заверил, что оснований для введения военного положения в Украине нет.

Источник: эфир шоу "Свобода слова" на телеканале ictv

Прямая речь Резникова: "Моя оценка (текущего – ред.) момента – точно не тревожная. Скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать – нет. Мы никуда не уезжаем и остаемся здесь – чтобы там кто-то себе не думал.

Я убежден, что оснований для введения военного положения на сегодня – абсолютно нет.

Военное положение вводится, если наступает, напрямую, агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет".

Детали: Министр также рассказал о своей договоренности с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным относительно взаимного контроля за проведением военных учений. Военные атташе посольств обеих стран посетят военные учения и проследят, чтобы стрельбы не были направлены в сторону границы.

По его словам, украинский военный атташе будет присутствовать на совместных учениях России и Беларуси "Союзная решительность-2022", включая 19 февраля, в предпоследний день запланированных учений.

Резников заявил, что основные силы вооруженных сил России и Белоруссии сосредоточены ближе в западном направлении белорусско-украинской границы, в направлении Польши, а не вблизи Киева. Поэтому Резников считает, что предположение о наступлении российских войск с территории Беларуси в сторону Киева является "чепухой".

По его словам, на территории Киева и вокруг него сосредоточено достаточное количество украинских войск, чтобы дать эффективный отпор в случае любого наступления.

По мнению Резникова, наступление со стороны Беларуси невозможно, и Хренин заверил его, что провокаций со стороны Беларуси не будет.

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