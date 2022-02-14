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Оснований для введения военного положения нет – Резников

Денис КарловскийПонедельник, 14 февраля 2022, 23:27
Министр обороны Алексей Резников. Фото: пресс-служба минобороны

Министр обороны Алексей Резников заверил, что оснований для введения военного положения в Украине нет.

Источник: эфир шоу "Свобода слова" на телеканале ictv

Прямая речь Резникова: "Моя оценка (текущего – ред.) момента – точно не тревожная. Скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать – нет. Мы никуда не уезжаем и остаемся здесь – чтобы там кто-то себе не думал.

Я убежден, что оснований для введения военного положения на сегодня – абсолютно нет.

Военное положение вводится, если наступает, напрямую, агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет".

Детали: Министр также рассказал о своей договоренности с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным относительно взаимного контроля за проведением военных учений. Военные атташе посольств обеих стран посетят военные учения и проследят, чтобы стрельбы не были направлены в сторону границы.

По его словам, украинский военный атташе будет присутствовать на совместных учениях России и Беларуси "Союзная решительность-2022", включая 19 февраля, в предпоследний день запланированных учений.

Резников заявил, что основные силы вооруженных сил России и Белоруссии сосредоточены ближе в западном направлении белорусско-украинской границы, в направлении Польши, а не вблизи Киева. Поэтому Резников считает, что предположение о наступлении российских войск с территории Беларуси в сторону Киева является "чепухой".

По его словам, на территории Киева и вокруг него сосредоточено достаточное количество украинских войск, чтобы дать эффективный отпор в случае любого наступления.

По мнению Резникова, наступление со стороны Беларуси невозможно, и Хренин заверил его, что провокаций со стороны Беларуси не будет.

Предыстория:

  • Днем 14 ферваля стало известно о телефонном разговоре Резникова с Хрениным, в ходе которого договорились о взаимном контроле за проведением военных учений.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к нации вечером 14 февраля и заверил, что власть контролирует ситуацию с безопасностью. Он сказал, что дату начала широкомасштабного наступления уже несколько раз "откладывали", поэтому не следует уделять слишком много внимания каким-либо прогнозам.
  • Согласно данным разведки стран-членов НАТО, на временно оккупированную территорию Донбасса массово приезжают российские боевики с опытом ведения боевых действий, которыми руководят спецслужбы России.
  • В Государственном департаменте США подчеркнули, что у них нет данных о том, что Кремль якобы принял окончательное решение о начале широкомасштабного наступления в Украине. Однако посольство США в Украине временно перемещают из Киева во Львов.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Темы: войнаРезниковВоенное положениеБеларусь


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