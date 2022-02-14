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Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков

Денис КарловськийПонеділок, 14 лютого 2022, 22:27
Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: пресслужба Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що підстав для запровадження воєнного стану в Україні немає.

Джерело: ефір шоу "Свобода слова" на телеканалі ictv

Пряма мова Резнікова: "Моя оцінка (поточного – ред.) моменту – точно не тривожна. Скажімо так, причин збирати валізу й кудись їхати – нема. Ми нікуди не виїжджаємо і залишаємось тут – щоби там хтось собі не думав.

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Я переконаний, що підстав для введення військового стану станом на сьогодні – абсолютно немає.

Воєнний стан вводиться, якщо наступає, безпосередньо, агресія в якості вже вторгнення. Я маю надію, що такого вторгнення не відбудеться".

Деталі: Міністр також розповів про свою домовленість із міністром оборони Білорусі Віктор Хреніним щодо взаємного контролю за проведенням військових навчань. Військові аташе посольств обох країн відвідають військові навчання та простежать, щоби стрільби не були направлені в бік кордону. 

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За його словами, український військовий аташе буде присутній на спільних навчаннях Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022" включно 19 лютого, в передостанній день запланованих навчань.

Резніков заявив, що основні сили збройних сил Росії та Білорусі зосереджені ближче в західному напрямі білорусько-українського кордону, в напрямі Польщі, а не поблизу Києва. Тож Резніков вважає, що припущення щодо наступу російських військ з території Білорусі в бік Києва є "нісенітницею".

За його словами, на території Києва та довкола нього зосереджена достатня кількість українських військ, щоби дати ефективну відсіч в разі будь-якого наступу.

На думку Резнікова, наступ з боку Білорусі неможливий, і Хренін запевнив його, що провокацій з боку Білорусі не буде.

Передісторія: 

  • Удень стало відомо про телефонну розмову Резнікова з Хреніним, в ході якої домовилися про взаємний контроль за проведенням військових навчань.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до нації ввечері 14 лютого й запевнив, що влада контролює безпекову ситуацію. Він сказав, що дату початку широкомасштабного наступу вже кілька разів "відкладали", тож не слід покладати забагато ваги в будь-які прогнози.
  • Згідно з даними розвідки країн-членів НАТО, на тимчасово окуповану територію Донбасу масово приїжджають російські бойовики з досвідом ведення бойових дій, якими керують спецслужби Росії.
  • У Державному департаменті США наголосили, що не мають даних про те, що Кремль нібито ухвалив остаточне рішення про початок широкомасштабного наступу в Україні. Однак, посольство США в Україні тимчасово переміщують з Києва до Львова.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Теми: війнаРезніковВоєнний станБілорусь
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