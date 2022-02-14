Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що підстав для запровадження воєнного стану в Україні немає.

Джерело: ефір шоу "Свобода слова" на телеканалі ictv

Пряма мова Резнікова: "Моя оцінка (поточного – ред.) моменту – точно не тривожна. Скажімо так, причин збирати валізу й кудись їхати – нема. Ми нікуди не виїжджаємо і залишаємось тут – щоби там хтось собі не думав.

Я переконаний, що підстав для введення військового стану станом на сьогодні – абсолютно немає.

Воєнний стан вводиться, якщо наступає, безпосередньо, агресія в якості вже вторгнення. Я маю надію, що такого вторгнення не відбудеться".

Деталі: Міністр також розповів про свою домовленість із міністром оборони Білорусі Віктор Хреніним щодо взаємного контролю за проведенням військових навчань. Військові аташе посольств обох країн відвідають військові навчання та простежать, щоби стрільби не були направлені в бік кордону.

За його словами, український військовий аташе буде присутній на спільних навчаннях Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022" включно 19 лютого, в передостанній день запланованих навчань.

Резніков заявив, що основні сили збройних сил Росії та Білорусі зосереджені ближче в західному напрямі білорусько-українського кордону, в напрямі Польщі, а не поблизу Києва. Тож Резніков вважає, що припущення щодо наступу російських військ з території Білорусі в бік Києва є "нісенітницею".

За його словами, на території Києва та довкола нього зосереджена достатня кількість українських військ, щоби дати ефективну відсіч в разі будь-якого наступу.

На думку Резнікова, наступ з боку Білорусі неможливий, і Хренін запевнив його, що провокацій з боку Білорусі не буде.

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