Глава МИД Латвии призвал к новым санкциям, если РФ признает "независимость" ОРДЛО

Министр иностранных дел Латвии осудил призыв Госдумы РФ к президенту признать "независимость" оккупированных районов Луганской и Донецкой областей и сказал, что в этом случае ЕС должен применить против России новые санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Резолюция Госдумы России, призывающая признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" суверенными государствами вызывает осуждение и противоречит международному праву. Если Россия сделает шаг в этом направлении, ЕС должен действовать и применить санкции", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

The resolution by the Russian State Duma calling for the recognition of so called Donetsk and Luhansk people’s republics as “sovereign states” is a deplorable and contrary to the international law. If Russia moves in this direction, EU must act and impose sanctions