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Глава МИД Латвии призвал к новым санкциям, если РФ признает "независимость" ОРДЛО

Вторник, 15 февраля 2022, 18:26
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Латвии осудил призыв Госдумы РФ к президенту признать "независимость" оккупированных районов Луганской и Донецкой областей и сказал, что в этом случае ЕС должен применить против России новые санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Резолюция Госдумы России, призывающая признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" суверенными государствами вызывает осуждение и противоречит международному праву. Если Россия сделает шаг в этом направлении, ЕС должен действовать и применить санкции", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Евросоюз осудил призыв Госдумы, а канцлер Германии Олаф Шольц на совместном брифинге с Путиным в Москве подчеркнул, что это будет означать остановку "минского" процесса.

Темы: ЛатвиясанкцииРосcияОРДЛО


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