Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій, якщо РФ визнає "незалежність" ОРДЛО

Вівторок, 15 лютого 2022, 18:26
Міністр закордонних справ Латвії Едґарс Ринкевич. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Латвії засудив заклик Держдуми РФ до президента визнати "незалежність" окупованих районів Луганської і Донецької областей та сказав, що у цьому разі ЄС має накласти нові санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Резолюція Держдуми Росії, яка закликає визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами викликає осуд і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія зробить крок у цьому напрямку, ЄС має діяти і застосувати санкції", - наголосив Едгарс Ринкевичс.

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік".

Євросоюз засудив заклик Держдуми, а канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільному брифінгу з Путіним у Москві наголосив, що це буде означати зупинку "мінського" процесу.

Теми: ЛатвіясанкціїРосіяОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
Латвія
Міністри закордонних справ країн Балтії планують візит до України
Латвія у разі потреби готова прийняти біженців з України
Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через війська РФ у Білорусі
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...