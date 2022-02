Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій, якщо РФ визнає "незалежність" ОРДЛО

Міністр закордонних справ Латвії засудив заклик Держдуми РФ до президента визнати "незалежність" окупованих районів Луганської і Донецької областей та сказав, що у цьому разі ЄС має накласти нові санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Резолюція Держдуми Росії, яка закликає визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами викликає осуд і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія зробить крок у цьому напрямку, ЄС має діяти і застосувати санкції", - наголосив Едгарс Ринкевичс.

The resolution by the Russian State Duma calling for the recognition of so called Donetsk and Luhansk people’s republics as “sovereign states” is a deplorable and contrary to the international law. If Russia moves in this direction, EU must act and impose sanctions