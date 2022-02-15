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Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій, якщо РФ визнає "незалежність" ОРДЛО

Вівторок, 15 лютого 2022, 17:26
Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій, якщо РФ визнає незалежність ОРДЛО
Міністр закордонних справ Латвії Едґарс Ринкевич. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Латвії засудив заклик Держдуми РФ до президента визнати "незалежність" окупованих районів Луганської і Донецької областей та сказав, що у цьому разі ЄС має накласти нові санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Резолюція Держдуми Росії, яка закликає визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами викликає осуд і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія зробить крок у цьому напрямку, ЄС має діяти і застосувати санкції", - наголосив Едгарс Ринкевичс.

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Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

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МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік".

Євросоюз засудив заклик Держдуми, а канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільному брифінгу з Путіним у Москві наголосив, що це буде означати зупинку "мінського" процесу.

Теми: ЛатвіясанкціїРосіяОРДЛО
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