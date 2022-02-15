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В ТКГ требуют внеочередную встречу из-за решения Госдумы

Денис КарловскийВторник, 15 февраля 2022, 18:20
В ТКГ требуют внеочередную встречу из-за решения Госдумы
Заседание Госдумы РФ 15 февраля. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы признать так называемую "независимость республик" Донбасса.

Источник: telegram-канал украинской делегации в ТКГ

Дословно: "В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР", делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения информации от делегации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на основе решения законодательного органа РФ".

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Предыстория: 

  • В полдень 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к российскому президенту Владимиру Путину признать так называемую "независимость от Украины" пророссийских незаконных формирований на Донбассе.
  • Офис президента прокомментировал это решение тем, что Россия разрушит все попытки наладить дипломатический путь разрешения войны на Донбассе, согласно Минским соглашениям. В Министерстве иностранных дел Украины предупредили Россию, что признание так называемых "республик" в ОРДЛО повлечет блокировку выполнения Минских соглашений обеими сторонами.
  • Впоследствии на решение российских законодателей отреагировал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сказав, что фактически этим решением Россия выдвинет дополнительные территориальные претензии к Украине, кроме аннексированного Крыма.
  • В США также считают, что признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" фактически уничтожит Минские соглашения.
  • Вечером 15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Путин отреагировал на это обращение Госдумы. Он уклонился от прямого ответа, но сказал, что России "придется сделать все, чтобы оградить Донбасс от попыток устроить геноцид украинским правительством".

Темы: Минские соглашенияТКГОРДЛОДонбасс
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