В ТКГ требуют внеочередную встречу из-за решения Госдумы

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы признать так называемую "независимость республик" Донбасса.

Источник: telegram-канал украинской делегации в ТКГ

Дословно: "В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР", делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения информации от делегации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на основе решения законодательного органа РФ".

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