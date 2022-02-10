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Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского

Четверг, 10 февраля 2022, 23:01

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского.

Источник: Монастырский в Facebook

Прямая речь Монастырского: "К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

Только принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Причиной таких моих действий стало то, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо (водителя - ред.), и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.

В то же время уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте".

Детали: Монастырский сообщил, что дело будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции.

Справка: Перлин был назначен на эту должность в сентябре 2021 года, менее полугода назад.

Предыстория:

  • Ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.

Украинская правда
Темы: ЯрославскийМонастырскийМВДХарьковская область


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