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Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского

Четверг, 10 февраля 2022, 22:01
Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского.

Источник: Монастырский в Facebook

Прямая речь Монастырского: "К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

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Только принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Причиной таких моих действий стало то, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо (водителя - ред.), и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.

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В то же время уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте".

Детали: Монастырский сообщил, что дело будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции.

Справка: Перлин был назначен на эту должность в сентябре 2021 года, менее полугода назад.

Предыстория:

  • Ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.

Украинская правда
Темы: ЯрославскийМонастырскийМВДХарьковская область
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