Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского.

Источник: Монастырский в Facebook

Прямая речь Монастырского: "К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

Только принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Причиной таких моих действий стало то, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо (водителя - ред.), и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.

В то же время уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте".

Детали: Монастырский сообщил, что дело будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции.

Справка: Перлин был назначен на эту должность в сентябре 2021 года, менее полугода назад.

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