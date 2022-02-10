Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского.

Источник: Монастырский в Facebook

Прямая речь Монастырского: "К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

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Только принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Причиной таких моих действий стало то, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо (водителя - ред.), и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.

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В то же время уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте".

Детали: Монастырский сообщил, что дело будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции.

Справка: Перлин был назначен на эту должность в сентябре 2021 года, менее полугода назад.

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