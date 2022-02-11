ДТП с кортежем Ярославского: попытку фальсификации дела будет расследовать ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Источник: пресс-центр ГБР

Детали: Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

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Прямая речь директора ГБР Алексея Сухачева: "Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря на фамилии, на деньги, предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления".

Напомним: ГБР почти полгода не может определить, кто был за рулем авто, которое привело к ДТП на Бориспольской трассе, и участником которого был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

Что предшествовало: Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по делу по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области в отношении сотрудников Нацполиции Харьковщины и прокуроров Харьковской областной прокуратуры проведут расследование.

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