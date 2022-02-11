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ДТП с кортежем Ярославского: попытку фальсификации дела будет расследовать ГБР

Пятница, 11 февраля 2022, 11:27
авто из кортежа Ярославского. фото ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Источник: пресс-центр ГБР

Детали: Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Прямая речь директора ГБР Алексея Сухачева: "Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря на фамилии, на деньги, предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления".

Напомним: ГБР почти полгода не может определить, кто был за рулем авто, которое привело к ДТП на Бориспольской трассе, и участником которого был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

Что предшествовало: Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по делу по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области в отношении сотрудников Нацполиции Харьковщины и прокуроров Харьковской областной прокуратуры проведут расследование.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Предыстория:

  • Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия. Также, по данным УП, мужчина, "сдавшийся" правоохранителям как виновник ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился вдали от места происшествия.

Украинская правда
Темы: ЯрославскийДТПГБР


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