ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины
Из морга в Харьковской области, где произошла смертельная авария с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского, исчезла одежда погибшего мужчины.
Источник: обращение министра внутренних дел Дениса Монастырского
Прямая речь: "Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека.
Также вчера по этому факту полицией немедленно проведено 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье: "сокрытие доказательств". Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное...
Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский, у нас есть к Вам много вопросов".
Что было раньше: Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах.
Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.
Также, по данным УП, мужчина, "сдавшийся" правоохранителям как виновник ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился вдали от места происшествия.
В Нацполиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП вызвут на допрос после возвращения в Украину.
В пресс-службе компании Ярославского сообщили, что тот улетел в Лондон, чтобы побыть с семьей и до 19 февраля у него запланирован отдых, но не сообщили, когда бизнесмен вернется в Украину.
Предыстория:
- Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
- Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
- Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.