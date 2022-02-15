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ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

Мазуренко Алена Вторник, 15 февраля 2022, 14:43
ЯРОСЛАВСКИЙ, ФОТО С ЕГО ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ

Из морга в Харьковской области, где произошла смертельная авария с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского, исчезла одежда погибшего мужчины.

Источник: обращение министра внутренних дел Дениса Монастырского

Прямая речь: "Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека.

Также вчера по этому факту полицией немедленно проведено 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье: "сокрытие доказательств". Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное...

Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский, у нас есть к Вам много вопросов".

Что было раньше: Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах.

Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.

Также, по данным УП, мужчина, "сдавшийся" правоохранителям как виновник ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился вдали от места происшествия.

В Нацполиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП вызвут на допрос после возвращения в Украину.

В пресс-службе компании Ярославского сообщили, что тот улетел в Лондон, чтобы побыть с семьей и до 19 февраля у него запланирован отдых, но не сообщили, когда бизнесмен вернется в Украину.

Предыстория:

  • Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

Темы: ЯрославскийДТПХарьковская областьМВД


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