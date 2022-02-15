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ДТП и кортеж Ярославского: полиция выставила охрану у морга, откуда исчезли вещдоки

Алена МазуренкоВторник, 15 февраля 2022, 17:33
ДТП и кортеж Ярославского: полиция выставила охрану у морга, откуда исчезли вещдоки
ФОТО АВТО ЯРОСЛАВСКОГО. УП

Правоохранители выставили охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Полиция харьковской области выставила охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем Ярославского после того, как оттуда похитили его одежду.

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По данным УП, фрагменты одежды были найдены на колесах машины и являлись важным вещественным доказательством по делу.

Что было раньше: 15 февраля стало известно, что из морга исчезла одежда мужчины, погибшего в аварии с участием кортежа Ярославского.

По информации источников УП в правоохранительных органах, жертву ДТП переехали дважды.

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Кроме того, собеседник УП отмечал, что бизнесмен был на месте происшествия.

А мужчина, который "сдался" правоохранителям как виновник ДТП, на момент аварии находился вдали от места происшествия.

После попытки фальсификации дела с должности уволили начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Ярославского вернуться в Украину, потому что у правоохранителей есть к нему много вопросов.

Бизнесмен до 19 февраля включительно отдыхает за границей. О дате его возвращения пресс-служба компании Ярославского не сообщала.

Предыстория:

  • Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

Темы: ЯрославскийДТПХарьковполиция
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