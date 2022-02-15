ДТП и кортеж Ярославского: полиция выставила охрану у морга, откуда исчезли вещдоки
Правоохранители выставили охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Полиция харьковской области выставила охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем Ярославского после того, как оттуда похитили его одежду.
По данным УП, фрагменты одежды были найдены на колесах машины и являлись важным вещественным доказательством по делу.
Что было раньше: 15 февраля стало известно, что из морга исчезла одежда мужчины, погибшего в аварии с участием кортежа Ярославского.
По информации источников УП в правоохранительных органах, жертву ДТП переехали дважды.
Кроме того, собеседник УП отмечал, что бизнесмен был на месте происшествия.
А мужчина, который "сдался" правоохранителям как виновник ДТП, на момент аварии находился вдали от места происшествия.
После попытки фальсификации дела с должности уволили начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Ярославского вернуться в Украину, потому что у правоохранителей есть к нему много вопросов.
Бизнесмен до 19 февраля включительно отдыхает за границей. О дате его возвращения пресс-служба компании Ярославского не сообщала.
Предыстория:
- Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
- Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
- Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.