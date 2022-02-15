Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП и кортеж Ярославского: полиция выставила охрану у морга, откуда исчезли вещдоки

Мазуренко Алена Вторник, 15 февраля 2022, 18:33
ФОТО АВТО ЯРОСЛАВСКОГО. УП

Правоохранители выставили охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Полиция харьковской области выставила охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем Ярославского после того, как оттуда похитили его одежду.

По данным УП, фрагменты одежды были найдены на колесах машины и являлись важным вещественным доказательством по делу.

Что было раньше: 15 февраля стало известно, что из морга исчезла одежда мужчины, погибшего в аварии с участием кортежа Ярославского.

По информации источников УП в правоохранительных органах, жертву ДТП переехали дважды.

Кроме того, собеседник УП отмечал, что бизнесмен был на месте происшествия.

А мужчина, который "сдался" правоохранителям как виновник ДТП, на момент аварии находился вдали от места происшествия.

После попытки фальсификации дела с должности уволили начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Ярославского вернуться в Украину, потому что у правоохранителей есть к нему много вопросов.

Бизнесмен до 19 февраля включительно отдыхает за границей. О дате его возвращения пресс-служба компании Ярославского не сообщала.

Предыстория:

  • Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

Темы: ЯрославскийДТПХарьковполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Ярославский
ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины
Венедиктова зовет Ярославского в Украину: Обещаю, все будет по закону
Прокуратура отозвала ходатайство по поводу водителя Ярославского – изменила подозрение
Последние новости
04:28
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
Все новости...