ДТП и кортеж Ярославского: полиция выставила охрану у морга, откуда исчезли вещдоки

Правоохранители выставили охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Полиция харьковской области выставила охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем Ярославского после того, как оттуда похитили его одежду.

По данным УП, фрагменты одежды были найдены на колесах машины и являлись важным вещественным доказательством по делу.

Что было раньше: 15 февраля стало известно, что из морга исчезла одежда мужчины, погибшего в аварии с участием кортежа Ярославского.

По информации источников УП в правоохранительных органах, жертву ДТП переехали дважды.

Кроме того, собеседник УП отмечал, что бизнесмен был на месте происшествия.

А мужчина, который "сдался" правоохранителям как виновник ДТП, на момент аварии находился вдали от места происшествия.

После попытки фальсификации дела с должности уволили начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Ярославского вернуться в Украину, потому что у правоохранителей есть к нему много вопросов.

Бизнесмен до 19 февраля включительно отдыхает за границей. О дате его возвращения пресс-служба компании Ярославского не сообщала.

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