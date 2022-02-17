Россия может дальше готовить войну и распространять фейки как повод – Белый дом

В США видят признаки того, что россияне собираются публично говорить о деэскалации вокруг границ Украины, а между тем мобилизуя свою страну на войну.

Источник: высокопоставленный представитель администрации Джозефа Байдена во время телефонного брифинга, Белый дом

Прямая речь: "Вчера российское правительство заявило, что отводит войска от границы с Украиной. Они привлекли внимание к этому утверждению, но теперь мы знаем, что оно было ложным. Фактически сейчас мы подтвердили, что за последние несколько дней Россия увеличила присутствие своих войск вдоль украинской границы на 7000 военнослужащих, некоторые из них прибыли только сегодня (16 февраля – ред.).

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В последние дни россияне также заявили, что готовы участвовать в дипломатии, как мы и наши союзники неоднократно предлагали. Но все признаки, которые мы сейчас имеем, свидетельствует о том, что они намерены только публично предложить говорить и заявлять о деэскалации, одновременно секретно мобилизуя на войну.

Мы продолжаем получать признаки того, что они могут в любой момент запустить фальшивый повод для оправдания вторжения в Украину. Этот фальшивый повод может принимать разные формы: провокация на Донбассе; заявление о деятельности НАТО на суше, на море или в воздухе; вторжение на территорию России".

Детали: В Белом доме отметили, что за последние несколько дней ложных заявлений россиян стало больше, включая "сообщения о безымянной могиле мирных жителей, якобы убитых украинскими вооруженными силами, заявления о том, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие, а также то, что Запад прибегает к партизанской войне, чтобы убивать местных жителей".

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"Каждое из этих обвинений категорически ложно, и в ближайшие дни следует ожидать новых ложных сообщений от российских государственных СМИ. Мы уже видели этот сценарий: их предыдущие военные вторжения в Украину и Грузию", – заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена, имя которого не называется.

Он подчеркнул, что США не знают, какую форму примет ложный повод, но надеются, что мир готов.

Соединенные Штаты будут продолжать дипломатические усилия, но готовы "быстро и решительно ответить, если Россия решит начать новую атаку на Украину".

Потому что Россия заявляет. что хочет найти дипломатическое решение; но их действия свидетельствуют о другом.

"Мы надеемся, что они изменят курс, прежде чем начать войну, которая принесет катастрофические смерти и разрушения", – подчеркнули в Белом доме.

Этому предшествовало: 16 февраля называлось как возможная дата нападения России на Украину, но этого не произошло. Россия наоборот в этот день заявила, что начала отводить часть военной техники с западных территорий и оккупированного ею Крыма. Однако отвод войск не подтверждают ни украинская, ни американская, ни британская разведки.

Риск нападения россиян на украинские территории остается.