Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе продолжают вести артиллерийский огонь по десяткам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 14:00 18 февраля

Дословно: "По состоянию на 14:00, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только при наличии угрозы жизни военнослужащих.

Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов".

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Детали: Некоторые населенные пункты подверглись обстрелам уже несколько раз в течение суток 18 февраля.

Пророссийское формирование обстреляли Луганское по крайней мере семь раз: из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, автоматических и противотанковых станковых гранатометов.

Старогнатовку обстреливали четыре раза из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Гранитное и Нью-Йорк обстреляли трижды – из артиллерии калибра 120 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Артиллерийские обстрелы гибридные войска вели дважды по Новогригоровке, Светлодарску, Песчаному и Новоалександровке.

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