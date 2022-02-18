Вторые сутки боевики на Донбассе ведут обстрелы: попали в гумконвой ООН
Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе продолжают вести артиллерийский огонь по десяткам населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 14:00 18 февраля
Дословно: "По состоянию на 14:00, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только при наличии угрозы жизни военнослужащих.
Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов".
Детали: Некоторые населенные пункты подверглись обстрелам уже несколько раз в течение суток 18 февраля.
Пророссийское формирование обстреляли Луганское по крайней мере семь раз: из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, автоматических и противотанковых станковых гранатометов.
Старогнатовку обстреливали четыре раза из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Гранитное и Нью-Йорк обстреляли трижды – из артиллерии калибра 120 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.
Артиллерийские обстрелы гибридные войска вели дважды по Новогригоровке, Светлодарску, Песчаному и Новоалександровке.
Предыстория:
- 17 февраля пророссийские наемники начали вести обстрелы из ряда вооружений по десяткам направлений. В прифронтовой Станице Луганской попали в здание детсада, где находились дети, и железнодорожную станцию. В поселке Врубовка в Луганской области попали в газопровод и двор лицея. Как минимум четыре человека получили ранения или травмы в результате обстрелов. В ночь на 18 февраля боевики снова начали стрелять из артиллерии по Станице Луганской, из-за чего в частном доме начался пожар.
- В Кремле довольно быстро опубликовали заявление, что это якобы украинские войска ведут обстрелы по "мирным жителям" Донбасса. Далее российские провластные медиа запутались в собственной интерпретации событий, сперва заявив, что это якобы "инсценировка" со стороны украинской армии, а затем, что будто настоящее нападение ВСУ.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детсада мог быть попыткой со стороны России создать инсценированный повод для начала вторжения. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что Россия может готовить провокации против населения на своей территории или оккупированной территории Украины так, будто это Украина начала нападение.