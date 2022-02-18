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Вторые сутки боевики на Донбассе ведут обстрелы: попали в гумконвой ООН

Денис КарловскийПятница, 18 февраля 2022, 15:01

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе продолжают вести артиллерийский огонь по десяткам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 14:00 18 февраля

Дословно: "По состоянию на 14:00, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только при наличии угрозы жизни военнослужащих.

Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов".

Детали: Некоторые населенные пункты подверглись обстрелам уже несколько раз в течение суток 18 февраля.

Пророссийское формирование обстреляли Луганское по крайней мере семь раз: из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, автоматических и противотанковых станковых гранатометов.

Старогнатовку обстреливали четыре раза из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Гранитное и Нью-Йорк обстреляли трижды – из артиллерии калибра 120 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Артиллерийские обстрелы гибридные войска вели дважды по Новогригоровке, Светлодарску, Песчаному и Новоалександровке.

Предыстория: 

  • 17 февраля пророссийские наемники начали вести обстрелы из ряда вооружений по десяткам направлений. В прифронтовой Станице Луганской попали в здание детсада, где находились дети, и железнодорожную станцию. В поселке Врубовка в Луганской области попали в газопровод и двор лицея. Как минимум четыре человека получили ранения или травмы в результате обстрелов. В ночь на 18 февраля боевики снова начали стрелять из артиллерии по Станице Луганской, из-за чего в частном доме начался пожар.
  • В Кремле довольно быстро опубликовали заявление, что это якобы украинские войска ведут обстрелы по "мирным жителям" Донбасса. Далее российские провластные медиа запутались в собственной интерпретации событий, сперва заявив, что это якобы "инсценировка" со стороны украинской армии, а затем, что будто настоящее нападение ВСУ.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детсада мог быть попыткой со стороны России создать инсценированный повод для начала вторжения. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что Россия может готовить провокации против населения на своей территории или оккупированной территории Украины так, будто это Украина начала нападение.

Темы: ОРДЛОДонбассвойнаобстрел


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