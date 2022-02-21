Путину предлагают расширить границы "ЛДНР": От Мариуполя и дальше

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал президента РФ Владимира Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины.

Источник: Колокольцев на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля

Прямая речь: "Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".

Детали: Колокольцев также провел аналогию: "Точка зрения киевских властей, что Минские договоренности – сродни акту капитуляции. Но тогда вспомним май 1945 года: Германия подписывает акт о капитуляции – и 7 лет не выполняет этот акт".

По словам главы МВД РФ, в переговорах относительно Украины Россию окружают "партнеры с краплеными картами", чтоб обосновать "лицемерную, лживую официальную позицию Киева".

Путин заявил на это: "Что касается переговорного процесса – Козак же доложил: в тупике".

Некоторые члены Совбеза РФ предлагали Путину "дать Западу последний шанс", чтобы тот заставил Киев выполнить Минские соглашения. Среди них – секретарь совбеза Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров парировал, что Запад не изменит позицию.

А глава СВР Нарышкин под давлением Путина начал сбиваться: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации". Путин ответил :"Мы об этом не говорим, мы говорим о признании их независимости или нет". Нарышкин поправился, что он поддерживает признание "республик".

От УП: В "конституциях" самопровозглашенных "республик" Донбасса нет четких указаний их границ. Например, говорится, что "территория Луганской народной республики определяется границами, существовавшими на день ее образования".

Линия разграничения делит территории Донецкой и Луганской областей на территории, де-факто подконтрольные Москве, и территории, подконтрольные Киеву.

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