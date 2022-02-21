Путину предлагают расширить границы "ЛДНР": От Мариуполя и дальше
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал президента РФ Владимира Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины.
Источник: Колокольцев на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля
Прямая речь: "Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
Детали: Колокольцев также провел аналогию: "Точка зрения киевских властей, что Минские договоренности – сродни акту капитуляции. Но тогда вспомним май 1945 года: Германия подписывает акт о капитуляции – и 7 лет не выполняет этот акт".
По словам главы МВД РФ, в переговорах относительно Украины Россию окружают "партнеры с краплеными картами", чтоб обосновать "лицемерную, лживую официальную позицию Киева".
Путин заявил на это: "Что касается переговорного процесса – Козак же доложил: в тупике".
Некоторые члены Совбеза РФ предлагали Путину "дать Западу последний шанс", чтобы тот заставил Киев выполнить Минские соглашения. Среди них – секретарь совбеза Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров парировал, что Запад не изменит позицию.
А глава СВР Нарышкин под давлением Путина начал сбиваться: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации". Путин ответил :"Мы об этом не говорим, мы говорим о признании их независимости или нет". Нарышкин поправился, что он поддерживает признание "республик".
От УП: В "конституциях" самопровозглашенных "республик" Донбасса нет четких указаний их границ. Например, говорится, что "территория Луганской народной республики определяется границами, существовавшими на день ее образования".
Линия разграничения делит территории Донецкой и Луганской областей на территории, де-факто подконтрольные Москве, и территории, подконтрольные Киеву.
Предыстория:
- 16 февраля, по предположению западных разведок, могло начаться вторжение России в Украину – этого не произошло, но угроза остается.
- 15 февраля Государственная дума России попросила президента Владимира Путина признать оккупированные территории востока Украины, которые Москва называет "ДНР" и "ЛНР", а Киев называет ОРДЛО. Путин сперва лишь принял это к сведению, так как это идет вразрез с Минскими соглашениями.
- Украина обратилась в ООН из-за решения Госдумы РФ относительно ОРДЛО.
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что признание Россией т. Н. "ДНР" и "ЛНР" будет равнозначна нападению на суверенитет Украины.
- С 17 февраля на востоке Украины резко возросло количество обстрелов, 18 февраля главари ОРДЛО начали принудительную эвакуацию и объявили мобилизацию, а российские СМИ и ресурсы сепаратистов начали множить фейки по поводу действий и намерений Украины, которые Россия может использовать как повод для вторжения.