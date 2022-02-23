Генсек ООН: Российские войска на востоке Украины – не миротворцы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что размещенные без разрешения Украины российские военные на территории Донецкой и Луганской не являются миротворцами.

Источник: Гутерыш в речи перед журналистами, сайт Организации объединенных наций

Прямая речь: "Меня беспокоит искажение концепции миротворчества.

Я горжусь достижениями миротворческих операций ООН, во время которых так много "Голубых шлемов" пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить гражданское население.

Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они – совсем не миротворцы".

Детали: Гутерриш заявил, что признание Россией двух псевдореспублик на востоке Украины нарушает суверенитет Украины и уничтожает Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Он подчеркнул, что ООН полностью поддерживает суверенитет Украины и продолжает поддерживать народ Украины через гуманитарные операции и усилия по правам человека.

Гуттериш призвал к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права.

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