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Генсек ООН: Российские войска на востоке Украины – не миротворцы

Елена РощинаСреда, 23 февраля 2022, 10:03
Антониу Гутерриш, фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что размещенные без разрешения Украины российские военные на территории Донецкой и Луганской не являются миротворцами.

Источник: Гутерыш в речи перед журналистами, сайт Организации объединенных наций

Прямая речь: "Меня беспокоит искажение концепции миротворчества.

Я горжусь достижениями миротворческих операций ООН, во время которых так много "Голубых шлемов" пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить гражданское население.

Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они – совсем не миротворцы".

Детали: Гутерриш заявил, что признание Россией двух псевдореспублик на востоке Украины нарушает суверенитет Украины и уничтожает Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Он подчеркнул, что ООН полностью поддерживает суверенитет Украины и продолжает поддерживать народ Украины через гуманитарные операции и усилия по правам человека.

Гуттериш призвал к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права.

Предыстория:

  • 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира". Совфед разрешил использовать армию за границей.
  • 22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Темы: РосcияОРДЛОмиротворцыООН
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