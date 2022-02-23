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Оккупанты Крыма насчитали почти $2 млрд убытков от "водной блокады"

Елена РощинаСреда, 23 февраля 2022, 12:02
Оккупанты Крыма насчитали почти $2 млрд убытков от водной блокады
Обмелевшее Симферопольское водохранилище, 06.2020, фото “Радио Свобода”

Оккупанты Крыма подготовили иск к Украине из-за "водной блокады" полуострова: по их  подсчетам, она нанесла им уже более 150 миллиардов рублей убытков – то есть почти 1,9 миллиарда долларов. 

Источник: так называемый "глава комитета по законодательству крымского парламента" Сергей Трофимов, "Коммерсант

Детали: Марионеточные власти оккупированного Россией Крыма закончили подготовку первого иска к Украине из-за "водной блокады".

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Трофимов рассказал, что иск к Украине состоит из 18 страниц, истцом выступает Совет министров Крыма. Ответчиком будет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также госагентство водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала. 

Иск планируется направить в "Арбитражный суд Крыма" в марте.

Прямая речь Трофимова: "На данный момент документами подтверждена сумма более 150 млрд рублей. Это убытки, которые уже понесены бюджетом республики на преодоление последствий водной блокады. В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти".

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Детали: Трофимов добавил, что к иску могут присоединиться юрлица, в том числе химические и аграрные предприятия и санаторно-курортные комплексы в Крыму, пострадавшие от нехватки пресной воды. 

"Мы проделали самую сложную часть работы – обосновали позицию по привлечению к ответственности государства Украина и доказали виновность ответчика", – заявил он.

Трофимов не раскрыл, какие доказательства приводятся в иске.

Год назад крымские чиновники говорили об ущербу в 1,5 трлн руб.

Предыстория: 

  • После оккупации Крыма в 2014 году власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей Крыма в пресной воде. 
  • Россия искала разные варианты альтернативных источников воды.
  • В июле 2021 года Россия подала первую в истории страны межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Суд зарегистрировал жалобу, но отказался принять срочные меры по вопросу водной блокады Крыма и "ущемления прав нацменьшинств".
  • В августе 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде (ст. 358 УК РФ). "Госсовет Крыма" направлял в СКР и ФСБ список украинских политиков и чиновников,которых винит в организации водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад.
  • Ранее Европейский суд по правам человека установил, что фактический контроль России над оккупированным Крымским полуостровом начался не позднее 27 февраля 2014 года.

Темы: Крымводаоккупация
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