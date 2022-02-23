Оккупанты Крыма насчитали почти $2 млрд убытков от "водной блокады"

Оккупанты Крыма подготовили иск к Украине из-за "водной блокады" полуострова: по их подсчетам, она нанесла им уже более 150 миллиардов рублей убытков – то есть почти 1,9 миллиарда долларов.

Источник: так называемый "глава комитета по законодательству крымского парламента" Сергей Трофимов, "Коммерсант"

Детали: Марионеточные власти оккупированного Россией Крыма закончили подготовку первого иска к Украине из-за "водной блокады".

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Трофимов рассказал, что иск к Украине состоит из 18 страниц, истцом выступает Совет министров Крыма. Ответчиком будет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также госагентство водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.

Иск планируется направить в "Арбитражный суд Крыма" в марте.

Прямая речь Трофимова: "На данный момент документами подтверждена сумма более 150 млрд рублей. Это убытки, которые уже понесены бюджетом республики на преодоление последствий водной блокады. В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти".

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Детали: Трофимов добавил, что к иску могут присоединиться юрлица, в том числе химические и аграрные предприятия и санаторно-курортные комплексы в Крыму, пострадавшие от нехватки пресной воды.

"Мы проделали самую сложную часть работы – обосновали позицию по привлечению к ответственности государства Украина и доказали виновность ответчика", – заявил он.

Трофимов не раскрыл, какие доказательства приводятся в иске.

Год назад крымские чиновники говорили об ущербу в 1,5 трлн руб.

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