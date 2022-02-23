Окупанти Криму нарахували майже $2 млрд збитків від "водної блокади"
Окупанти Криму підготували позов до України через "водну блокаду" півострова: за їхніми підрахунками, вона завдала їм вже понад 150 мільярдів рублів збитків – тобто майже 1,9 мільярда доларів.
Джерело: так званий "голова комітету із законодавства кримського парламенту" Сергій Трофімов, "Коммерсант"
Деталі: Маріонеткова влада окупованого Росією Криму закінчила підготовку першого позову до України через "водну блокаду".
Трофімов розповів, що позов до України складається з 18 сторінок, позивачем виступає Рада міністрів Криму. Відповідачем буде Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а також держагентство водних ресурсів та управління Північно-Кримського каналу.
Позов планується направити до "Арбітражного суду Криму" у березні.
Пряма мова Трофімова: "На даний момент документами підтверджено суму понад 150 млрд рублів. Це збитки, яких уже зазнав бюджет республіки на подолання наслідків водної блокади. У процесі розгляду позову сума збитків, пред'явлених державі Україна, лише зростатиме".
Деталі: Трофімов додав, що до позову можуть приєднатися юрособи, у тому числі хімічні та аграрні підприємства та санаторно-курортні комплекси у Криму, які постраждали від нестачі прісної води.
"Ми проробили найскладнішу частину роботи – обґрунтували позицію щодо притягнення до відповідальності держави Україна і довели провину відповідача", – заявив він.
Трофімов не розкрив, які докази наводяться у позові.
Рік тому кримські чиновники говорили про збитки 1,5 трлн руб.
Передісторія:
- Після окупації Криму в 2014 році влада України перекрила Північно-Кримський канал, який забезпечував до 90% потреб Криму у прісній воді.
- Росія шукала різні варіанти альтернативних джерел води.
- У липні 2021 року Росія подала першу в історії країни міждержавну скаргу до ЄСПЛ. Суд зареєстрував скаргу, але відмовився вжити термінові заходи щодо водної блокади Криму та "утисків прав нацменшин".
- У серпні 2021 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про "екоцид" (ст. 358 КК РФ). "Держрада Криму" скерувала до СКР та ФСБ список українських політиків та чиновників, яких звинувачує в організації водної, продовольчої, транспортної та енергетичної блокад.
- Раніше Європейський суд з прав людини встановив, що фактичний контроль Росії над окупованим Кримським півостровом розпочався не пізніше 27 лютого 2014 року.