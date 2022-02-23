Окупанти Криму нарахували майже $2 млрд збитків від "водної блокади"

Окупанти Криму підготували позов до України через "водну блокаду" півострова: за їхніми підрахунками, вона завдала їм вже понад 150 мільярдів рублів збитків – тобто майже 1,9 мільярда доларів.

Джерело: так званий "голова комітету із законодавства кримського парламенту" Сергій Трофімов, "Коммерсант"

Деталі: Маріонеткова влада окупованого Росією Криму закінчила підготовку першого позову до України через "водну блокаду".

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Трофімов розповів, що позов до України складається з 18 сторінок, позивачем виступає Рада міністрів Криму. Відповідачем буде Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а також держагентство водних ресурсів та управління Північно-Кримського каналу.

Позов планується направити до "Арбітражного суду Криму" у березні.

Пряма мова Трофімова: "На даний момент документами підтверджено суму понад 150 млрд рублів. Це збитки, яких уже зазнав бюджет республіки на подолання наслідків водної блокади. У процесі розгляду позову сума збитків, пред'явлених державі Україна, лише зростатиме".

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Деталі: Трофімов додав, що до позову можуть приєднатися юрособи, у тому числі хімічні та аграрні підприємства та санаторно-курортні комплекси у Криму, які постраждали від нестачі прісної води.

"Ми проробили найскладнішу частину роботи – обґрунтували позицію щодо притягнення до відповідальності держави Україна і довели провину відповідача", – заявив він.

Трофімов не розкрив, які докази наводяться у позові.

Рік тому кримські чиновники говорили про збитки 1,5 трлн руб.

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